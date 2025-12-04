Paramount увеличил неустойку до $5 млрд в предложении о покупке Warner Bros. Discovery

Компания Paramount увеличила неустойку за приобретение Warner Bros. Discovery (WBD) с $2,1 млрд до $5 млрд. Эту сумму получит WBD, если стороны договорятся о сделке, но она не состоится. Как сообщает Bloomberg, Paramount уверен, что сделка по слиянию успешно пройдет проверку регуляторов.

Сейчас Warner Bros. Discovery рассматривает предложения трех крупных медиагрупп — Paramount, Netflix и Comcast. Компания может выбрать покупателя в течение нескольких недель.

Paramount подал пять различных заявок и стремится получить полный контроль над WBD. В свою очередь Netflix и Comcast предлагают другой вариант — выделить кабельные сети Warner Bros. в отдельную компанию.

Все три сделки неизбежно привлекут внимание антимонопольных регуляторов. Они также вызывают беспокойство из-за возможного сокращения рабочих мест в голливудской индустрии. Paramount — самая маленькая из трех компаний-претендентов. Comcast лидирует по объему продаж, а Netflix имеет самую высокую рыночную капитализацию.

Напомним, в конце октября Warner Bros. Discovery официально объявила о поиске покупателей. Во втором раунде Netflix улучшил свое предложение по покупке WBD.