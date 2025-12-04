UARU

«Квартал 95» создал новую компанию без Миндича

Студия «Квартал 95»

Продакшн «Квартал 95» зарегистрировал новое общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Квартал ЮА», которое станет главной юридической структурой для создания контента. Студия объяснила такое решение необходимостью обеспечить независимость от санкционных ограничений, коснувшихся одного из совладельцев предыдущей компании. Об этом сообщает «Детектор Медиа», ссылаясь на пресс-службу «Квартала 95».

По данным Единого государственного реестра, учредителями ООО «Квартал ЮА» стали семь человек. Наибольшую долю получил Сергей Шефир — 54,5 процента уставного капитала. Ирина Пикалова владеет 10,5 процента компании. Сергею Казанину, Евгению Кошевому, Юрию Крапову, Роману Марову и Александру Пикалову принадлежит по 7 процентов. Уставный фонд нового юридического лица составляет один миллион гривен.

Новое общество создали на фоне введения персональных санкций против бизнесмена Тимура Миндича, который является совладельцем ООО «Квартал 95». Пресс-служба студии подчеркнула, что Миндич не имеет никакого отношения к новосозданной структуре. Творческий коллектив планирует создавать весь следующий контент исключительно через ООО «Квартал ЮА».

Представители продакшна заявили, что все творческие и управленческие решения принимает исключительно команда «Квартала» без участия посторонних лиц. Студия подчеркнула, что санкции касаются только физического лица Миндича и не связаны с деятельностью продакшна или созданием контента. Миндич не причастен к операционным, творческим или управленческим процессам компании.

Ранее представители студии признавали, что Миндич имеет юридическую связь с «Кварталом 95», но подчеркивали, что он не участвует в деятельности продакшна и не влияет на контент или решения команды. Создание отдельной юридической структуры фактически закрепило эту позицию организационно.

В то же время предыдущее юридическое лицо ООО «Квартал 95» продолжает существовать. Пресс-служба объяснила это законодательными ограничениями — действующее украинское законодательство не позволяет отчуждать или перераспределять долю Миндича в компании. Это делает невозможной полную ликвидацию старой структуры.

