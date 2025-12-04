«Киевстар» увеличил количество стран, в которых действует «Роуминг как дома»

Мобильный оператор «Киевстар» добавил новые страны в услугу «Роуминг как дома» с 18 декабря 2025 года. Список пополнили четыре направления, в которых абоненты смогут пользоваться условиями своего тарифного плана так же, как в Украине, в частности Суперсилами, пакетами минут, SMS и гигабайтами.

Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Кипр пополнили список стран, в которых действуют стандартные тарифные условия. Таким образом, общее количество направлений выросло до 32 стран. Среди них Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия, Франция, Болгария, Испания, Эстония, Латвия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Греция, Португалия, Финляндия (за исключением Аландских островов), Швеция, Дания, Ирландия, Люксембург, Словения, Хорватия и Мальта.

В то же время оператор оптимизирует предоставление дополнительных услуг. В частности, компания прекращает бесплатное использование трафика для ряда популярных приложений и мессенджеров. Среди них Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps, Apple Maps, Booking, Airbnb, Skyscanner и Tickets.ua.

В странах с услугой «Роуминг как дома» на использование этих сервисов будут расходоваться тарифные гигабайты. В других направлениях будут применяться базовые роуминговые тарифы. При этом приложения «Мой Киевстар» и Helsi останутся доступными без расхода трафика. Обновления касаются как стран «Роуминг как дома», так и других государств первой и второй зоны роуминга, а также пакетов «Комфортный роуминг» для бизнес-клиентов, «Идеальный роуминг» и «Суперсилы 5 ГБ в роуминге».

Чтобы увеличить объем интернета за границей, абоненты могут подключить «Суперсилу 5 ГБ в роуминге» без дополнительных платежей. Пользователи предоплаты и контрактных планов смогут использовать тарифные пакеты гигабайтов во всех странах первой зоны роуминга.

С 1 января 2026 года заработают роуминговые лимиты расходов на сумму 2000 грн и 4000 грн. Они помогут контролировать расходы на связь во время поездок за пределы Украины. Когда расходы достигнут этих сумм, оператор временно приостановит доступ к мобильному интернету в роуминге, а пользователь получит SMS-сообщение.

Восстановить доступ к интернету можно тремя способами. Первый вариант — отправить USSD-запрос 106222#. Второй — через приложение «Мой Киевстар». Третий предусматривает автоматическое восстановление: для абонентов предоплаты — после пополнения счета, для пользователей контракта и бизнес-клиентов — первого числа нового месяца.

Также с начала следующего года абоненты смогут самостоятельно управлять лимитами средств и гигабайтов через приложение «Мой Киевстар». Эта функция будет работать исключительно за рубежом во всех странах, в которых доступен роуминг. Условия предоставления услуг в Украине остаются неизменными.