UARU

UARU

«Киевстар» увеличил количество стран, в которых действует «Роуминг как дома»

НовостиТелеком
Киевстар

Мобильный оператор «Киевстар» добавил новые страны в услугу «Роуминг как дома» с 18 декабря 2025 года. Список пополнили четыре направления, в которых абоненты смогут пользоваться условиями своего тарифного плана так же, как в Украине, в частности Суперсилами, пакетами минут, SMS и гигабайтами.

Исландия, Норвегия, Лихтенштейн и Кипр пополнили список стран, в которых действуют стандартные тарифные условия. Таким образом, общее количество направлений выросло до 32 стран. Среди них Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия, Франция, Болгария, Испания, Эстония, Латвия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Греция, Португалия, Финляндия (за исключением Аландских островов), Швеция, Дания, Ирландия, Люксембург, Словения, Хорватия и Мальта.

- Реклама -

В то же время оператор оптимизирует предоставление дополнительных услуг. В частности, компания прекращает бесплатное использование трафика для ряда популярных приложений и мессенджеров. Среди них Telegram, Facebook Messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps, Apple Maps, Booking, Airbnb, Skyscanner и Tickets.ua.

В странах с услугой «Роуминг как дома» на использование этих сервисов будут расходоваться тарифные гигабайты. В других направлениях будут применяться базовые роуминговые тарифы. При этом приложения «Мой Киевстар» и Helsi останутся доступными без расхода трафика. Обновления касаются как стран «Роуминг как дома», так и других государств первой и второй зоны роуминга, а также пакетов «Комфортный роуминг» для бизнес-клиентов, «Идеальный роуминг» и «Суперсилы 5 ГБ в роуминге».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Чтобы увеличить объем интернета за границей, абоненты могут подключить «Суперсилу 5 ГБ в роуминге» без дополнительных платежей. Пользователи предоплаты и контрактных планов смогут использовать тарифные пакеты гигабайтов во всех странах первой зоны роуминга.

С 1 января 2026 года заработают роуминговые лимиты расходов на сумму 2000 грн и 4000 грн. Они помогут контролировать расходы на связь во время поездок за пределы Украины. Когда расходы достигнут этих сумм, оператор временно приостановит доступ к мобильному интернету в роуминге, а пользователь получит SMS-сообщение.

Восстановить доступ к интернету можно тремя способами. Первый вариант — отправить USSD-запрос 106222#. Второй — через приложение «Мой Киевстар». Третий предусматривает автоматическое восстановление: для абонентов предоплаты — после пополнения счета, для пользователей контракта и бизнес-клиентов — первого числа нового месяца.

Также с начала следующего года абоненты смогут самостоятельно управлять лимитами средств и гигабайтов через приложение «Мой Киевстар». Эта функция будет работать исключительно за рубежом во всех странах, в которых доступен роуминг. Условия предоставления услуг в Украине остаются неизменными.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Украинский разработчик создал сервис для мониторинга популярности фильмов и сериалов

Украинский разработчик создал сервис Ratingo для отслеживания реальной популярности фильмов и сериалов на стримингах. Обновление каждые 10 минут.
Новости

Первое в мире SMS отправили 33 года назад: как это было

3 декабря 1992 года инженер Vodafone отправил первое SMS в мире – поздравление «Merry Christmas». Так началась эра текстовых сообщений.
Новости

lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

С 15 декабря lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС. Абоненты могут бесплатно сменить тарифы.
Новости

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» почти во все тарифы. Что это означает?

С 23 декабря для большинства абонентов предоплаты будут обновлены условия – тарифами Vodafone можно будет пользоваться в странах ЕС как дома без дополнительных оплат.
Новости

Новый рекорд: один и тот же ускоритель Falcon 9 вывел на орбиту более тысячи спутников

Ускоритель B1071 ракеты-носителя Falcon 9 впервые пересек границу в тысячу спутников. За 30 полетов он доставил на орбиту 1001 космический аппарат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить