«Киевстар»: 5G в Украине начали тестировать, однако дата коммерческого запуска неизвестна

Глава Київстару Олександр Комаров

В Украине начались пилотные проекты сетей пятого поколения (5G), один из которых реализует оператор «Киевстар» во Львове. Однако руководство компании не может определить сроки массового запуска технологии для украинских абонентов. Главные препятствия — непрекращающаяся война, нестабильная инфраструктура и нерешенные вопросы распределения радиочастот. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал генеральный директор «Киевстара» Александр Комаров.

Компания уже получила разрешение на использование частотного диапазона 3,5 гигагерца (ГГц) для пилотных сетей. Во Львове построен первый тестовый кластер из нескольких десятков базовых станций. Их можно будет включить после окончательного согласования с государственными органами. Параллельно оператор модернизирует имеющуюся инфраструктуру.

«Киевстар» переводит базовые станции с радиорелейных линий на оптоволоконные соединения. Компания также обновляет ядро сети под стандарт 5G. Кроме того, идет постепенное сворачивание сетей третьего поколения (3G), что позволяет освободить частоты для развития 4G и будущего 5G.

5G в Україні

Несмотря на техническую готовность, полноценный запуск сдерживают регуляторные процедуры. Требуются решения регулятора по распределению частот. Отдельно необходима подготовка низкочастотного диапазона 700 мегагерц (МГц), включая проведение аукционов и проверку совместимости с другими пользователями спектра — от военных до спецслужб.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Военное положение затрудняет масштабные инвестиции в новый стандарт связи. Операторы сосредоточены на поддержании стабильности существующих сетей во время блэкаутов. Комаров подчеркнул, что обеспечение бесперебойной связи остается главным приоритетом компании.

В случае успешного запуска 5G украинцы получат более быстрый и стабильный мобильный интернет. Это особенно актуально в условиях ненадежности проводных соединений из-за частых отключений электроэнергии. Однако пока 5G-технология выполняет скорее демонстрационную функцию, показывая технические возможности операторов. Для массового внедрения нужны ресурсы, стабильная ситуация и поддержка регулятора.

