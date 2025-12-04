Amazon научила Fire TV искать конкретные сцены в фильмах по голосовому описанию

Amazon запустила на своих медиаплеерах Fire TV новую функцию на основе искусственного интеллекта. Она позволяет находить нужные моменты в видеоконтенте без ручной перемотки — достаточно описать сцену голосовому помощнику Alexa+.

Новая возможность интегрирована в видеосервис Amazon Prime Video. Она развивает технологию X-Ray, которая во время просмотра показывает дополнительную информацию о контенте. Представители компании подчеркивают: разработка ускоряет поиск конкретных фрагментов видео.

- Реклама -

Пользователи могут описывать нужные сцены так же естественно, как в разговоре. После описания Alexa+ автоматически переходит к соответствующему моменту в фильме. Система не требует точной формулировки запроса.

По данным Amazon, Alexa+ работает с тысячами фильмов в каталоге Prime Video. Технология распознает описания сцен, имена персонажей и культовые реплики из кинофильмов. Среди примеров компания приводит возможность найти сцену с карточками в фильме «Love Actually» или момент, где персонаж Джошуа спрашивает «Shall we play a game?» из фильма «WarGames». Система также понимает упоминания об актерах, локациях и других элементах сюжета. Название фильма указывать необязательно.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В компании объясняют: новый инструмент обеспечивает более быстрый доступ к нужным моментам по сравнению с обычной перемоткой. Разработка также удержит пользователей от поиска конкретных сцен на сторонних платформах, в частности YouTube. Функция работает на нескольких моделях искусственного интеллекта, включая собственную разработку Amazon Nova и модель Claude от компании Anthropic.

В настоящее время функционал доступен с ограничениями. Он работает только с проиндексированными сценами в отдельных фильмах. Контент должен быть приобретен, арендован или доступен в рамках подписки Prime на платформе Amazon Prime Video. Компания анонсировала расширение возможностей в будущем — добавление большего количества проиндексированных сцен и поддержку сериалов.