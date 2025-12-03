UARU

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» почти во все тарифы. Что это означает?

Vodafone
Оператор мобильной связи Vodafone объявил о масштабных изменениях в тарифных планах. С 23 декабря большинство абонентов предоплаты смогут использовать свои тарифы в странах Европейского Союза (ЕС) без дополнительных расходов по принципу Roam like at home («Роуминг как дома»). Об этом говорится в пресс-релизе Vodafone.

Нововведение означает фактическое присоединение Украины к единому роуминговому пространству ЕС. Абоненты получат возможность пользоваться пакетными минутами и частью гигабайт из своего тарифа как в Украине, так и во время пребывания в странах Евросоюза. При этом стоимость тарифных планов останется неизменной.

Обновленные условия предусматривают безлимитные входящие звонки как на территории Украины, так и в ЕС. Пакетные минуты можно использовать для исходящих звонков в Украину и по стране пребывания в Европе. Часть гигабайт из основного объема по тарифу также станет доступной для использования в роуминге без ограничений.

В то же время компания установила одинаковую стоимость сверх пакетных минут, мегабайт и SMS как для Украины, так и для ЕС. Это обеспечит прозрачность тарификации и удобство планирования расходов во время путешествий.

Оператор сообщил, что услуга роуминга не будет доступна в нескольких архивных тарифах: 4G Smart (Light, XS, XS+), Device и Light. Пользователям этих тарифных планов Vodafone предложит перейти на другие доступные тарифы для возможности пользования услугами в роуминге.

Для получения подробной информации об изменениях каждый абонент получит персональное SMS-сообщение в течение декабря. Полное описание обновленных условий со всеми деталями будет опубликовано на странице каждого тарифа не позднее чем за две недели до начала изменений.

