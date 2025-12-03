Сербский оператор Yettel запустил сеть 5G

Сербский оператор Yettel запустил сеть пятого поколения (5G). Новая технология дает абонентам более быстрый интернет, минимальные задержки в передаче данных и возможность подключать одновременно больше устройств. Об этом редакции Mediasat сообщили в пресс-службе компании.

«Уже сегодня пользователи Yettel видят значок 5G на своих телефонах, и мы этим очень гордимся. Наша компания запустила первый мобильный сигнал в Сербии более 30 лет назад, в декабре 1994 года. Сегодня мы запускаем пятое поколение мобильной сети Yettel, и наша цель — обеспечить ее надежность, стабильность и достаточную пропускную способность для пользователей и бизнеса в Сербии. Мы продолжаем инвестировать в инновации и инфраструктуру», — заявил Майк Мишель, генеральный директор компании.

Чтобы пользоваться новой сетью, абонентам потребуется смартфон с поддержкой 5G. Покрытие уже доступно в крупных городах и туристических центрах страны. Оператор планирует постепенно расширять зону покрытия, охватывая все большую часть территории.

Новая технология обеспечивает сверхбыструю передачу данных и минимальные задержки по сравнению с предыдущими поколениями. Это улучшает работу игровых сервисов, стриминговых платформ и программ для удаленной работы. Сеть также поддерживает новые цифровые услуги и устройства Интернета вещей (IoT).

В сети 5G Yettel использует две частоты: 700 МГц (нижний диапазон) и 3,5 ГГц (средний диапазон). Компания приобрела эти частоты на последнем аукционе радиочастотного спектра.

Ранее мы сообщали, что чешская компания České Radiokomunikace начала экспериментальное цифровое вещание по стандарту 5G Broadcast. Испытания проходят в Праге в течение года и позволяют пользователям получать телеконтент на смартфоны без расхода мобильного трафика.