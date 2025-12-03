UARU

Разработчик создал интерактивную карту украиноязычного YouTube, которая содержит более 10 000 каналов

Новости
Мапа україномовного YouTube

Автор канала DAO создал интерактивную карту украиноязычного YouTube, которая содержит около 10 000 каналов. Проект распределяет каналы по тематическим категориям — каждый показан отдельным элементом, размер которого зависит от количества подписчиков. Об этом сообщает ITC.

Карта построена по принципу тематических «континентов». Среди категорий — игры, спорт, новости и политика, книжные и детские каналы, информационные технологии и другие направления. Проект охватывает каналы, имеющие более тысячи подписчиков.

Автор объясняет, что каждый элемент на карте обозначает отдельный канал. При этом все каналы объединены в тематические кластеры — это позволяет увидеть связи между похожими каналами.

Создание карты началось со сбора данных. API YouTube не позволяет фильтровать каналы по странам, а коммерческие решения стоили сотни долларов. Поэтому разработчик использовал парсинг для получения нужной информации.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Для распределения каналов по категориям он использовал искусственный интеллект. Разработчик отправил названия каналов и их последние видео в API GPT-4o-mini (искусственный интеллект). Модель справилась с задачей, а стоимость обработки составила всего один доллар.

Следующим этапом был расчет координат для размещения каналов. С помощью ИИ (искусственного интеллекта) разработчик преобразовал названия каналов и видео в векторы. Затем он использовал комбинированный режим для создания проекций и определения расположения элементов.

Чтобы объединить точки в кластеры, разработчик использовал алгоритм HDBSCAN из библиотеки Python. GPT создал названия для кластеров, а автор написал дополнительный скрипт для распределения отдельных точек по соответствующим группам.

Карта уже доступна в свободном доступе. Подробнее о технической реализации проекта можно узнать из видео автора.

Я створив карту УСЬОГО українського YouTube
