Автор канала DAO создал интерактивную карту украиноязычного YouTube, которая содержит около 10 000 каналов. Проект распределяет каналы по тематическим категориям — каждый показан отдельным элементом, размер которого зависит от количества подписчиков. Об этом сообщает ITC.

Карта построена по принципу тематических «континентов». Среди категорий — игры, спорт, новости и политика, книжные и детские каналы, информационные технологии и другие направления. Проект охватывает каналы, имеющие более тысячи подписчиков.

Автор объясняет, что каждый элемент на карте обозначает отдельный канал. При этом все каналы объединены в тематические кластеры — это позволяет увидеть связи между похожими каналами.

Создание карты началось со сбора данных. API YouTube не позволяет фильтровать каналы по странам, а коммерческие решения стоили сотни долларов. Поэтому разработчик использовал парсинг для получения нужной информации.

Для распределения каналов по категориям он использовал искусственный интеллект. Разработчик отправил названия каналов и их последние видео в API GPT-4o-mini (искусственный интеллект). Модель справилась с задачей, а стоимость обработки составила всего один доллар.

Следующим этапом был расчет координат для размещения каналов. С помощью ИИ (искусственного интеллекта) разработчик преобразовал названия каналов и видео в векторы. Затем он использовал комбинированный режим для создания проекций и определения расположения элементов.

Чтобы объединить точки в кластеры, разработчик использовал алгоритм HDBSCAN из библиотеки Python. GPT создал названия для кластеров, а автор написал дополнительный скрипт для распределения отдельных точек по соответствующим группам.

Карта уже доступна в свободном доступе. Подробнее о технической реализации проекта можно узнать из видео автора.

Я створив карту УСЬОГО українського YouTube

