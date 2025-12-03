UARU

Первое в мире SMS отправили 33 года назад: как это было

Перше SMS з привітанням

3 декабря 1992 года инженер Vodafone Нил Папворт отправил своему коллеге Ричарду Джарвису текстовое сообщение – поздравление «Merry Christmas». Так появилось первое SMS в мире, которое положило начало новой эре мобильной связи. Об этом пишет Interesting Engineering.

Папворт отправил сообщение на мобильный телефон Orbitel 901. Тогда компания еще дорабатывала службу SMS, которая должна была позволить пользователям обмениваться короткими текстовыми сообщениями.

Технология развивалась постепенно. Вскоре после этого события Nokia добавила функцию SMS в свои устройства. Производитель также ввел звуковой сигнал, который уведомлял пользователей о получении нового сообщения.

В первые годы технология имела немало ограничений. Сначала пользователи не могли отправлять текстовые сообщения, потому что в мобильных телефонах не было соответствующей клавиатуры. Впоследствии возникла другая проблема – обмениваться сообщениями можно было только в пределах одной телефонной сети. Это удалось изменить только в 1999 году, когда появился межсетевой обмен SMS.

«В 1992 году я и понятия не имел, насколько популярными станут текстовые сообщения и что это приведет к появлению смайликов и приложений для обмена сообщениями, которыми будут пользоваться миллионы», – отметил Папворт.

Инженер также добавил: «Только недавно я рассказал своим детям, что отправил первое сообщение. Оглядываясь назад, становится понятно, что отправленное мной рождественское послание стало поворотным моментом в истории мобильных устройств».

Несколько лет назад Vodafone выставила на аукцион NFT первого текстового сообщения.

Анонимный покупатель приобрел этот уникальный цифровой актив за 149 729 долларов, оплатив криптовалютой Ether. Он также получил кадр с трехмерной анимацией сообщения. Вырученные средства должны были быть переданы Агентству ООН по делам беженцев.

