UARU

UARU

Новый рекорд: один и тот же ускоритель Falcon 9 вывел на орбиту более тысячи спутников

Новости
Ракета Falcon 9
Фото: SpaceX

Компания SpaceX достигла очередного исторического рубежа в космической отрасли. Многоразовый ускоритель B1071 ракеты-носителя Falcon 9 впервые пересек границу в тысячу выведенных спутников. За 30 полетов эта первая ступень доставила на орбиту 1001 космический аппарат.

Последним полетом B1071 стала миссия Transporter-15. Во время нее ракета-носитель вывела на орбиту 140 космических аппаратов. Старт состоялся 28 ноября со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг.

- Реклама -

Ускоритель B1071 имеет богатую полетную историю. Он выполнил пять миссий для Национального разведывательного управления США. Также его использовали для запуска аппарата SWOT для NASA.

Миссия Transporter-15 прошла безупречно. Falcon 9 вывела все полезные нагрузки на заданные орбиты. Через 8,5 минуты после старта B1071 совершил посадку на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это стало 540-м успешным возвращением первой ступени в истории SpaceX.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Напомним, недавно компания установила еще один рекорд в многоразовой космонавтике. SpaceX успешно выполнила 500-й запуск с повторным использованием ракет-носителей.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Украинский разработчик создал сервис для мониторинга популярности фильмов и сериалов

Украинский разработчик создал сервис Ratingo для отслеживания реальной популярности фильмов и сериалов на стримингах. Обновление каждые 10 минут.
Новости

«Киевстар» увеличил количество стран, в которых действует «Роуминг как дома»

С 18 декабря «Киевстар» добавляет четыре страны, где действует услуга «Роуминг как дома». Теперь абоненты смогут пользоваться своим тарифом в 32 странах мира.
Новости

Первое в мире SMS отправили 33 года назад: как это было

3 декабря 1992 года инженер Vodafone отправил первое SMS в мире – поздравление «Merry Christmas». Так началась эра текстовых сообщений.
Новости

lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

С 15 декабря lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС. Абоненты могут бесплатно сменить тарифы.
Новости

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» почти во все тарифы. Что это означает?

С 23 декабря для большинства абонентов предоплаты будут обновлены условия – тарифами Vodafone можно будет пользоваться в странах ЕС как дома без дополнительных оплат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить