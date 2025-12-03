Новый рекорд: один и тот же ускоритель Falcon 9 вывел на орбиту более тысячи спутников

Компания SpaceX достигла очередного исторического рубежа в космической отрасли. Многоразовый ускоритель B1071 ракеты-носителя Falcon 9 впервые пересек границу в тысячу выведенных спутников. За 30 полетов эта первая ступень доставила на орбиту 1001 космический аппарат.

Последним полетом B1071 стала миссия Transporter-15. Во время нее ракета-носитель вывела на орбиту 140 космических аппаратов. Старт состоялся 28 ноября со стартового комплекса SLC-4E на базе Ванденберг.

Ускоритель B1071 имеет богатую полетную историю. Он выполнил пять миссий для Национального разведывательного управления США. Также его использовали для запуска аппарата SWOT для NASA.

Миссия Transporter-15 прошла безупречно. Falcon 9 вывела все полезные нагрузки на заданные орбиты. Через 8,5 минуты после старта B1071 совершил посадку на автономную плавучую платформу Of Course I Still Love You в Тихом океане. Это стало 540-м успешным возвращением первой ступени в истории SpaceX.

Напомним, недавно компания установила еще один рекорд в многоразовой космонавтике. SpaceX успешно выполнила 500-й запуск с повторным использованием ракет-носителей.