lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

Мобильный оператор lifecell отключит несколько тарифных планов с 15 декабря 2025 года. Оператор принял это решение в связи с присоединением Украины к роуминговому пространству Европейского Союза (ЕС), которое вступит в силу 1 января 2026 года. Об этом сообщает dev.ua.

Оператор отключает три тарифа: «Сделай сам», «ХендМейд» и «Звонкий безграничный». Эти тарифные планы не будут работать с международным роумингом, который станет обязательным требованием после того, как Украина присоединится к единому роуминговому пространству ЕС.

Абоненты этих тарифов могут бесплатно перейти на другие пакеты до 15 декабря. Новые тарифы будут иметь определенный объем мобильного интернет-трафика для использования в странах ЕС без дополнительной платы.

Тарифную политику lifecell изменил из-за новых регуляторных требований. Помимо отключения трех тарифов, оператор также изменит условия некоторых других услуг из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС.