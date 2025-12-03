Индийский регулятор обязал мессенджеры проверять активность SIM-карт каждые три месяца

Индийское ведомство телекоммуникаций ввело новые требования к мессенджерам по проверке мобильных номеров пользователей. Каждые три месяца платформы должны подтверждать, что SIM-карта, связанная с профилем, остается активной. Об этом пишет India.com.

Новый порядок касается Telegram, WhatsApp, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat, Arattai и Josh. Эти сервисы должны отслеживать наличие рабочей SIM-карты в телефоне пользователя. Если ее изъяли, заменили или отключили, доступ к учетной записи будет автоматически заблокирован. Для веб-версий мессенджеров действует дополнительное условие: они автоматически завершают сеанс не реже одного раза в шесть часов, после чего пользователю необходимо снова сканировать QR-код.

Ранее мессенджеры проверяли номер только при регистрации, а затем могли работать даже без SIM-карты в устройстве. Такая практика позволяла злоумышленникам из-за рубежа проводить фишинговые и финансовые атаки, используя неактивные номера для рассылки спама от чужого имени. Ассоциация операторов связи COAI подчеркнула, что постоянный контроль наличия номера устранит эту уязвимость.

Новые правила вступают в силу через 90 дней после публикации соответствующего приказа от 28 ноября 2025 года.

Напомним, официальные дистрибьюторы Apple в Индии предупредили ритейлеров о финансовых санкциях за активацию новых iPhone иностранными SIM-картами в течение 90 дней после продажи. Ограничения касаются прежде всего смартфонов серии iPhone 17 — так компания пытается не допустить вывоз устройств на рынки, где не работает официально.