Android получит функцию Call Reason – пользователи смогут пометить звонки как срочные

Компания Google тестирует новую функцию Call Reason в приложении «Телефон» для Android. Пользователи смогут пометить звонки как срочные, а получатель увидит соответствующее сообщение на экране.

Принцип работы функции прост. Отправитель помечает звонок как «Срочно», а получатель видит соответствующее уведомление на экране входящего вызова. Если на звонок не ответить, пометка останется в истории контактов.

Новая возможность имеет определенные ограничения. Она работает только между абонентами, которые добавили друг друга в контакты. Кроме того, оба пользователя должны использовать стандартное приложение Phone by Google для звонков.

На данный момент разработчики предусмотрели только один вариант пометки. Пользователь может указать звонок как срочный, что поможет получателю понять важность вызова. Это позволяет не переводить важный звонок на голосовую почту или, если пропустить вызов, напомнит перезвонить. В Google отмечают, что впоследствии планируют добавить другие типы сообщений или возможность создавать собственные комментарии к вызовам.

Функция Call Reason постепенно появляется в бета-версии приложения. Обновление поступает в зависимости от производителя смартфона. Пользователи могут проверить наличие обновления через Google Play в разделе управления приложениями. Также стоит убедиться в настройках, что Phone by Google выбрано в качестве стандартного приложения для звонков.

