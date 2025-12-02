UARU

UARU

В России операторам запретят использовать SIM-карты иностранного производства

Новости
SIM-карти
©Shutterstock/Fotodom

Минцифры России разработало проект приказа, который определяет технические и производственные стандарты для SIM-карт мобильных операторов. Инициатива направлена на полную замену зарубежных компонентов собственными, а также на усиление безопасности сетей путем внедрения российских криптографических решений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект документа предусматривает, что новые USIM-карты будут сопровождаться заключением о производстве на территории России. Операционная система таких карт должна быть внесена в официальный реестр программного обеспечения ведомства. Криптографические ключи для проверки абонентов также будут генерироваться в пределах страны. Вся продукция должна соответствовать постановлению правительства №1387, которое устанавливает правила подтверждения соответствия средств связи.

- Реклама -

Новые правила заработают 1 сентября 2026 года. Операторы смогут использовать ранее приобретенные иностранные SIM-карты до полного исчерпания имеющихся запасов. Впрочем, для сетей пятого поколения будут действовать более жесткие требования.

В сетях 5G проверку пользователей будут осуществлять исключительно с помощью российских криптографических стандартов. Ключи доступа будут генерировать организации, получившие сертификат Федеральной службы безопасности. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — пояснили в министерстве.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Таким образом, развитие сетей 5G в России будет возможно только при использовании отечественных SIM-карт. По данным «Коммерсанта», в реестре российского программного обеспечения есть как минимум три операционные системы для SIM/USIM. Реестр радиоэлектронной продукции содержит карты только двух производителей: Eastcompeace и «ГЛОНАСС».

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Украинский разработчик создал сервис для мониторинга популярности фильмов и сериалов

Украинский разработчик создал сервис Ratingo для отслеживания реальной популярности фильмов и сериалов на стримингах. Обновление каждые 10 минут.
Новости

«Киевстар» увеличил количество стран, в которых действует «Роуминг как дома»

С 18 декабря «Киевстар» добавляет четыре страны, где действует услуга «Роуминг как дома». Теперь абоненты смогут пользоваться своим тарифом в 32 странах мира.
Новости

Первое в мире SMS отправили 33 года назад: как это было

3 декабря 1992 года инженер Vodafone отправил первое SMS в мире – поздравление «Merry Christmas». Так началась эра текстовых сообщений.
Новости

lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС

С 15 декабря lifecell отключает три тарифа из-за интеграции Украины в роуминговое пространство ЕС. Абоненты могут бесплатно сменить тарифы.
Новости

Vodafone внедряет принцип «Роуминг как дома» почти во все тарифы. Что это означает?

С 23 декабря для большинства абонентов предоплаты будут обновлены условия – тарифами Vodafone можно будет пользоваться в странах ЕС как дома без дополнительных оплат.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить