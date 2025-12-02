В России операторам запретят использовать SIM-карты иностранного производства

Минцифры России разработало проект приказа, который определяет технические и производственные стандарты для SIM-карт мобильных операторов. Инициатива направлена на полную замену зарубежных компонентов собственными, а также на усиление безопасности сетей путем внедрения российских криптографических решений. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Проект документа предусматривает, что новые USIM-карты будут сопровождаться заключением о производстве на территории России. Операционная система таких карт должна быть внесена в официальный реестр программного обеспечения ведомства. Криптографические ключи для проверки абонентов также будут генерироваться в пределах страны. Вся продукция должна соответствовать постановлению правительства №1387, которое устанавливает правила подтверждения соответствия средств связи.

Новые правила заработают 1 сентября 2026 года. Операторы смогут использовать ранее приобретенные иностранные SIM-карты до полного исчерпания имеющихся запасов. Впрочем, для сетей пятого поколения будут действовать более жесткие требования.

В сетях 5G проверку пользователей будут осуществлять исключительно с помощью российских криптографических стандартов. Ключи доступа будут генерировать организации, получившие сертификат Федеральной службы безопасности. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — пояснили в министерстве.

Таким образом, развитие сетей 5G в России будет возможно только при использовании отечественных SIM-карт. По данным «Коммерсанта», в реестре российского программного обеспечения есть как минимум три операционные системы для SIM/USIM. Реестр радиоэлектронной продукции содержит карты только двух производителей: Eastcompeace и «ГЛОНАСС».