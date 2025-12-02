Netflix улучшил предложение по приобретению активов Warner Bros. Discovery

Стриминговый гигант Netflix направил Warner Bros. Discovery (WBD) второе предложение о покупке части активов медиакорпорации. Компания хочет приобрести киностудию Warner Bros., канал HBO и стриминговую платформу HBO Max. Netflix уже работает над привлечением десятков миллиардов долларов для финансирования сделки, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

За активы WBD борются еще два потенциальных покупателя. Paramount Skydance хочет купить медиакорпорацию полностью, вместе с кабельными каналами. Comcast Corp., как и Netflix, сосредоточилась только на развлекательном и стриминговом сегментах бизнеса WBD.

В октябре прошлого года Warner Bros. Discovery официально заявила, что рассматривает продажу компании целиком или по частям. Руководство медиакорпорации хочет завершить сделку до конца текущего года. Ранее WBD анонсировала планы реструктуризации с разделением операций на две отдельные компании. По этому плану одна структура получила бы киностудию и стриминговые активы, а вторая — кабельные телесети CNN, TNT и Food Network.

Paramount Skydance, которая уже подала несколько предложений на покупку WBD, тоже обновила свою заявку, отмечают источники издания. В октябре эта компания оценила Warner Bros. Discovery в $59,5 млрд и предложила чуть менее $24 за одну акцию. Comcast Corp. также подала усовершенствованное предложение на покупку активов медиакорпорации, подтвердил один из источников Bloomberg.

Любая потенциальная сделка потребует одобрения регулирующих органов. Ряд американских законодателей уже выразил обеспокоенность возможной чрезмерной концентрацией рыночной власти. Если Netflix приобретет HBO Max, объединенная компания может занять доминирующее положение на стриминговом рынке. Сделки с участием Comcast или Paramount также вызовут вопросы регуляторов из-за объединения киностудий, ведь Comcast владеет Universal Pictures, а Paramount — одноименной киностудией Paramount Pictures.

Помимо интереса к киностудийным и стриминговым активам WBD, Netflix диверсифицирует свое портфолио в других направлениях. В частности, стриминговый гигант может приобрести права на показ матчей английской Премьер-лиги.