Правительство одобрило проект постановления о статусе и деятельности телеканала «Рада»

Кабинет Министров одобрил проект постановления Верховной Рады (ВР) о статусе и принципах деятельности государственного предприятия «Парламентский телеканал “Рада”». Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук.

Правительство приняло решение на заседании в среду. Документ определяет основные задачи и принципы работы парламентского телеканала в соответствии с законом «О СМИ».

Народный депутат Алексей Гончаренко из фракции «Европейская солидарность» детализировал основные положения проекта. Согласно документу, телеканал будет освещать исключительно работу Верховной Рады и ее комитетов. Новые редакционные программы создаваться не будут.

Проект определяет «Парламентский телеканал “Рада”» как государственное предприятие с редакционной независимостью. Контент телеканала станет доступным онлайн, что повысит информационную открытость для граждан.

Депутат Гончаренко также подчеркнул соответствие документа европейским стандартам. В пояснительной записке говорится, что законопроект №10107 получил положительное заключение Совета Европы. Он сбалансирован и соответствует европейским стандартам.

Напомним, в начале сентября народные депутаты поддержали постановление о возобновлении трансляций заседаний парламента. Решение должно было обеспечить доступ общественности к информации о деятельности ВР в условиях военного положения. За постановление проголосовали 266 депутатов.