«Киевстар» и Минцифра объявили конкурс на выбор названия для украинской LLM

Українська LLM
Фото: Андрій Калістратенко / Економічна Правда

«Киевстар» и WINWIN AI Center of Excellence при Министерстве цифровой трансформации объявили всеукраинский конкурс на выбор названия для отечественной большой языковой модели (Large Language Model, LLM).

Инициатива позволяет гражданам напрямую влиять на то, как будет называться национальный инструмент искусственного интеллекта. Даниил Цьвок, Chief AI Officer Минцифры и CEO WINWIN AI Center of Excellence, подчеркнул, что разработка LLM является национальным проектом общегосударственного масштаба. Он отметил, что миллионы украинцев будут взаимодействовать с этой моделью через правительственные платформы, бизнес-приложения и образовательные системы. В то же время технология найдет применение в научной и оборонной сферах.

Конкурс будет проходить в два этапа. Предложения принимаются в комментариях под публикацией в Instagram до 5 декабря 2025 года. Руководители разработки LLM отберут десять лучших вариантов, которые попадут в финальное голосование через приложение «Дія». Такой подход обеспечит привлечение широкой аудитории к формированию цифровой идентичности государства.

Михаил Нестор, директор по разработке диджитал-продуктов «Киевстар», подчеркнул стратегическое значение проекта. По его словам, LLM станет основой для будущей экосистемы отечественных решений в сфере искусственного интеллекта. Он сравнил важность выбора названия с такими элементами национальной цифровой инфраструктуры, как доменная зона .ua и правительственное приложение «Дія».

Организаторы подготовили систему вознаграждений для авторов лучших предложений. Победители, занявшие первые три места, получат смартфон Samsung и брендированную ленту для телефона. Участники, занявшие четвертое и пятое места, получат портативную колонку JBL вместе с годовой максимальной подпиской на «Киевстар ТВ». Авторы вариантов с шестого по десятое место получат брендированную ленту для телефона и трехмесячную подписку на телевизионный сервис.

Первая версия модели будет представлена до конца 2025 года. После завершения тестового периода LLM станет доступной как решение с открытым исходным кодом.

Редакция Mediasat
