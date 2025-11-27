Во Франции объявили сроки отключения сетей 2G и 3G

Французские операторы мобильной связи объявили о планах прекращения работы сетей 2G и 3G. Технологии, которые обеспечивали мобильную связь более тридцати лет, постепенно выводят из эксплуатации в пользу 4G и 5G. Об этом сообщает французское издание Entrevue.

Решение об отключении обусловили несколько факторов. Новейшие стандарты связи уже обеспечивают все потребности абонентов — от голосовых вызовов и текстовых сообщений до доступа в интернет. По статистике, более 99% базовых станций, изначально предназначенных для 2G или 3G, сейчас оснащены 4G.

Ведущие операторы страны уже определили сроки вывода устаревших сетей из эксплуатации. Сети 2G прекратят работу до конца 2026 года у большинства компаний. Технология 3G будет работать несколько дольше — до 2028 или 2029 года, в зависимости от конкретного оператора. Некоторые из них, в частности Free Mobile, еще не обнародовали точные графики, однако общее направление отрасли определено однозначно.

Модернизацию инфраструктуры также продиктовали требования кибербезопасности, пишет Entrevue. Сети 4G и 5G построены на современных протоколах шифрования и архитектуре, устойчивой к актуальным угрозам. Зато системы предыдущих поколений создавались в другую технологическую эпоху. Поэтому они содержат уязвимости, которые не соответствуют сегодняшним стандартам защиты информации.

Техническое обслуживание старого оборудования становится все более сложным, поскольку производители постепенно сворачивают производство компонентов для сетей 2G и 3G. Это затрудняет ремонт и поддержку инфраструктуры, которая передает все меньший объем трафика.

Энергоэффективность также играет важную роль в этом решении. Сети 2G и 3G потребляют непропорционально много электроэнергии по сравнению с объемом передаваемых данных. Освобождение частотного спектра позволит улучшить качество услуг 4G и 5G. Это особенно актуально из-за постоянного роста спроса на скоростной мобильный интернет.

Как отмечает Entrevue, отключение не повлияет на географию покрытия. Сети 4G охватывают практически всю территорию страны, включая отдаленные населенные пункты. Базовые станции, ранее обеспечивавшие связь через более старые технологии, уже модернизировали и оснастили поддержкой современных стандартов.

Впрочем, абонентам с устаревшими устройствами придется заменить оборудование. Некоторые бюджетные модели телефонов и специализированные устройства не поддерживают работу в сетях 4G/5G. Как следствие, после окончательного отключения 2G и 3G такие гаджеты станут непригодными для мобильной связи.

Особое внимание стоит уделить корпоративному сектору. Компании, эксплуатирующие парки подключенных устройств или промышленное оборудование с модулями связи, должны заранее проверить технику. Системы мониторинга, платежные терминалы и телематические устройства могут оказаться несовместимыми с новыми сетями.

Технологический переход отражает глобальную тенденцию телекоммуникационной отрасли. Страны по всему миру, включая Украину, постепенно отказываются от устаревших стандартов связи. Это обеспечивает более эффективное использование радиочастотного ресурса и открывает возможности для внедрения перспективных сервисов на базе 5G.