UARU

UARU

В Беларуси до конца года запустят экспериментальные зоны 5G

НовостиТелеком
4G 5G
Фото: Mediaclick

Беларусь планирует запустить экспериментальные зоны сети пятого поколения (5G) уже до конца текущего года. Об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.

«Ожидаем, что в ближайшее время, возможно, уже в этом году, мы снова сможем воспользоваться пока экспериментальными зонами 5G. Это сложный процесс, который требует серьезной технической настройки. Но думаю, в этом году мы сможем ощутить экспериментальные зоны», – заявил представитель министерства.

- Реклама -

Нормативную базу для реализации проекта заложил указ президента Александра Лукашенко, подписанный 1 апреля 2025 года. Этот документ предусматривает создание централизованной национальной сети 5G под руководством единого инфраструктурного оператора. Такая модель позволит обеспечить однородное покрытие по всей территории страны.

Первые практические шаги по внедрению технологии в Беларуси были сделаны 9 мая этого года. Тогда в Минске произошло временное включение сети 5G в частотном диапазоне 3500 МГц. Базовая станция была размещена на здании гостиницы «Планета».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Одновременно с развертыванием новых технологий в Беларуси усиливают контроль за качеством телекоммуникационных услуг. С начала 2026 года в стране введут штрафы для мобильных операторов за некачественный интернет.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Кабмин утвердил механизм поддержки мобильной связи общинами при отключениях электроэнергии

Общины смогут официально обеспечивать работу мобильной связи при отключениях электроэнергии. Постановление Кабмина предусматривает три модели сотрудничества с операторами.
Новости

Netflix может приобрести права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги

Стриминговая платформа Netflix может стать официальным вещателем английской Премьер-лиги в Великобритании и США. Компания будет конкурировать за это право с Sky Sports и TNT Sports.
Новости

Paramount+ получила права на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании: что известно о сделке

Paramount+ выиграла тендер на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании. Mediasat рассказывает подробности сделки и ее влияние на рынок.
Новости

MEGOGO покажет товарищеские матчи женской сборной Украины по футболу

MEGOGO покажет матчи женской сборной по футболу на турнире She Plays в Испании. Украинские футболистки сыграют против Шотландии 28 ноября и Австрии 1 декабря.
Новости

Во Франции объявили сроки отключения сетей 2G и 3G

Сети 2G во Франции отключат до конца 2026 года, 3G — до 2028-2029 года. Сейчас более 99% базовых станций уже поддерживают 4G.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить