В Беларуси до конца года запустят экспериментальные зоны 5G

Беларусь планирует запустить экспериментальные зоны сети пятого поколения (5G) уже до конца текущего года. Об этом заявил первый заместитель министра связи и информатизации республики Павел Ткач.

«Ожидаем, что в ближайшее время, возможно, уже в этом году, мы снова сможем воспользоваться пока экспериментальными зонами 5G. Это сложный процесс, который требует серьезной технической настройки. Но думаю, в этом году мы сможем ощутить экспериментальные зоны», – заявил представитель министерства.

Нормативную базу для реализации проекта заложил указ президента Александра Лукашенко, подписанный 1 апреля 2025 года. Этот документ предусматривает создание централизованной национальной сети 5G под руководством единого инфраструктурного оператора. Такая модель позволит обеспечить однородное покрытие по всей территории страны.

Первые практические шаги по внедрению технологии в Беларуси были сделаны 9 мая этого года. Тогда в Минске произошло временное включение сети 5G в частотном диапазоне 3500 МГц. Базовая станция была размещена на здании гостиницы «Планета».

Одновременно с развертыванием новых технологий в Беларуси усиливают контроль за качеством телекоммуникационных услуг. С начала 2026 года в стране введут штрафы для мобильных операторов за некачественный интернет.