Paramount+ получила права на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании: что известно о сделке

Стриминговый сервис Paramount+ выиграл аукцион на право показа матчей самого престижного футбольного клубного турнира Европы в Великобритании в течение 2027-2031 годов. Платформа, принадлежащая медиакорпорации Paramount Skydance, станет главным транслятором Лиги чемпионов вместо TNT Sports. По результатам тендера Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит 1,9 млрд фунтов стерлингов от продажи британских телевизионных прав на все еврокубковые соревнования, отмечает SportsPro.

УЕФА меняет маркетингового партнера

В 2027 году завершится многолетнее партнерство УЕФА со швейцарской маркетинговой компанией TEAM, которое длилось почти четыре десятилетия. Вместо этого функции эксклюзивного распорядителя коммерческих прав на еврокубковые турниры перейдут к американской промоутерской компании Relevent Sports. Эта компания, принадлежащая Стивену Россу, владельцу клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Майами Долфинс», специализируется на футбольном маркетинге. Relevent Sports взяла на себя обязательство увеличить ежегодные поступления УЕФА с текущих 4,4 млрд евро до 5 млрд евро уже в 2027 году, а в долгосрочной перспективе установить целевой показатель на уровне 6,5 млрд евро, констатирует The Athletic.

Хотя официальное сотрудничество стартует в 2027 году, промоутеры уже демонстрируют результаты своей работы. Недавно благодаря усилиям Relevent Sports европейская футбольная организация заключила партнерское соглашение с бельгийским пивоваренным гигантом Anheuser-Busch InBev (AB InBev) стоимостью $1,392 млрд на шесть лет, что составляет $232 млн ежегодно. Для сравнения: предыдущий спонсор Heineken, который поддерживал турнир с 1994 года, платил всего $139 млн за сезон. Контракт охватывает цикл 2027-2033 годов.

Менеджеры Relevent Sports также активно занялись телевизионными контрактами и подтвердили свою эффективность в этом направлении еще в 2022 году. Тогда, получив полномочия на заключение коммерческих соглашений на американском рынке, они обеспечили шестилетний контракт с Paramount+ на показ еврокубковых матчей в США, который принес УЕФА $1,5 млрд, зафиксировал Sports Business Journal. Предыдущий американский контракт с TNT Sports стоил на $100 млн в год меньше, что убедило УЕФА расширить сотрудничество с Relevent Sports на все регионы на постоянной основе.

Обновленный формат турнира с 36 командами в основной стадии, действующий с сезона 2024/25, позволил увеличить количество поединков и поднять доходы УЕФА с 3,5 млрд до 4,4 млрд евро. Чтобы еще увеличить выручку, в октябре 2025 года Relevent объявила тендер на продажу медиаправ на еврокубковые соревнования в цикле 2027-2031 годов на пяти ключевых рынках: Великобритании, Италии, Испании, Германии и Франции. Особенностью этого аукциона стало участие не только традиционных телеканалов, но и ведущих стриминговых сервисов: Amazon, Netflix, Apple TV, Disney, DAZN, YouTube TV и Paramount+.

В последние годы на внутренних телевизионных рынках цены на права растут медленнее, что свидетельствует об их насыщении. Даже в Английской премьер-лиге (АПЛ), самом популярном футбольном чемпионате мира, зарубежные права по стоимости превысили внутренние. В таком контексте результаты тендера, по которым Paramount+ стала главным британским вещателем Лиги чемпионов, являются значительным достижением для УЕФА.

Paramount+ вытесняет TNT Sports

В настоящее время права на трансляцию принадлежат TNT Sports, подразделению медиаимперии Warner Bros. Discovery (WBD), которое платит 305 млн фунтов стерлингов ежегодно в цикле 2024-2027 годов за показ в Великобритании 185 матчей Лиги чемпионов за сезон, а также всех игр Лиги Европы и Лиги конференций, сообщает The Times. Amazon Prime Video показывает 17 эксклюзивных матчей Лиги чемпионов в год, имея право выбора самого важного вторничного поединка до стадии полуфиналов, за что платит 65 млн фунтов за сезон. BBC Sport платит около 40 млн фунтов за право показа коротких обзоров матчей. Общая годовая сумма составляет примерно 400 млн фунтов.

Предложение Paramount+ на новый четырехлетний цикл оказалось нокаутирующим для TNT Sports, утверждает Telegraph. Стриминговый сервис будет транслировать большинство матчей Лиги чемпионов, тогда как Amazon Prime Video сохранит право на самый рейтинговый вторничный поединок, а BBC Sport продолжит показывать самые яркие моменты. В то же время впервые с 2015 года на рынок возвращается Sky Sports, который получил права на Лигу Европы и Лигу конференций.

Точные финансовые детали соглашения Paramount+ и других участников не разглашаются, однако известно, что общий пакет по продаже прав на все еврокубковые турниры в Великобритании принесет УЕФА 1,9 млрд фунтов, или 475 млн фунтов ежегодно, что на 20% превышает предыдущий контракт.

Паоло Пескаторе, аналитик медиаотрасли с более чем 30-летним опытом, в комментарии The Athletic отметил: «Увеличение интереса к спортивным трансляциям вполне оправдан. Это последний жанр контента, который действительно привлекает зрителей и создает для них ценность, стимулируя покупку подписок. Paramount стала очередной стриминговой платформой, инвестировавшей в футбол. Причем это скорее мощный прорыв, чем кратковременный эксперимент».

Это соглашение имеет положительные последствия для АПЛ, поскольку появление на медиарынке еще одного влиятельного игрока можно рассматривать как потенциальный фактор увеличения телевизионных доходов лиги в будущем. После неудачной попытки получить права на еврокубки стриминговый гигант Netflix заявил о заинтересованности во внутренних телевизионных правах на АПЛ, которыми в настоящее время владеют Sky Sports, TNT Sports и BBC. Сервис планирует принять участие в тендере на следующий цикл, который стартует в сезоне 2029/30.

Экспансия на европейские рынки

Paramount+ использовала аукцион по еврокубкам для закрепления позиций не только на британском, но и на других европейских медиарынках. Компании удалось вытеснить DAZN с позиции главного вещателя еврокубков в Германии. В новом четырехлетнем контракте Paramount+ будет показывать Лигу чемпионов совместно с Amazon Prime Video по британской модели, а права на Лигу Европы и Лигу конференций вместо медиагруппы RTL перешли к DAZN.

На остальных ключевых медиарынках существенных изменений не произошло. В Испании все еврокубковые турниры будет эксклюзивно транслировать мадридская телекомпания Telefónica, в Италии показами займутся Sky Italia совместно с Amazon Prime Video, а во Франции единственным вещателем остается Canal+. Конкретные суммы новых контрактов не разглашаются, однако Bloomberg утверждает, что в целом на этих пяти рынках УЕФА увеличила стоимость медиаправ с 2 млрд до 2,5 млрд евро за сезон.

В Украине права на трансляцию еврокубков также принадлежат стриминговому сервису. В 2024 году медиаплатформа MEGOGO выиграла тендер и получила эксклюзивные права на показ матчей клубных мужских турниров УЕФА в Украине на три сезона: 2024/25, 2025/26 и 2026/27. Согласно контракту, MEGOGO транслирует Лигу чемпионов УЕФА (от раунда плей-офф), Лигу Европы УЕФА и Лигу конференций УЕФА (от группового этапа), а также Юношескую лигу УЕФА и Суперкубок УЕФА. MEGOGO обладала эксклюзивным правом на трансляцию этих турниров и в течение сезонов 2021-2024 годов.