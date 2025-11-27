UARU

Netflix может приобрести права на трансляцию матчей английской Премьер-лиги

Новости
Netflix та АПЛ

Американская стриминговая платформа Netflix пытается стать вещателем английской футбольной Премьер-лиги. Об этом пишет The Times.

Компания пытается расширить каталог спортивного контента для подписчиков. Это направление стало приоритетным для Netflix после того, как платформа проиграла борьбу за трансляционные права на матчи Лиги Чемпионов в Великобритании — их получил конкурент Paramount+.

Теперь американский гигант сосредоточился на Премьер-лиге. Платформа будет конкурировать с британскими вещателями Sky Sports и TNT Sports за возможность показывать матчи в Великобритании. В то же время Netflix будет соревноваться с американской телекомпанией NBC за такие же права в Соединенных Штатах.

В настоящее время телевизионные права на трансляцию матчей Премьер-Лиги в Великобритании распределены до 2029 года. Соглашение с NBC будет действовать до 2028 года. Распределение прав на следующий цикл должно состояться в течение ближайших двенадцати месяцев.

Появление Netflix среди потенциальных вещателей может увеличить доходы клубов Премьер-Лиги. Участие такого мощного игрока в торгах за телевизионные права создает условия для роста поступлений от их продажи.

