MEGOGO покажет товарищеские матчи женской сборной Украины по футболу

Медиасервис MEGOGO будет транслировать контрольные матчи женской национальной команды Украины по футболу во время турнира She Plays. Матчи покажут на OTT-платформе и телеканале «MEGOGO СПОРТ».

Женская сборная Украины по футболу под руководством Владимира Пятенко проведет последний в 2024 году учебно-тренировочный сбор в Испании. На товарищеском турнире She Plays, который объединит восемь национальных женских команд, украинские футболистки проведут два контрольных матча. Первый поединок состоится 28 ноября против сборной Шотландии, второй — 1 декабря против команды Австрии.

- Реклама -

Оба товарищеские матчи украинских футболисток покажет медиасервис MEGOGO. Зрители смогут смотреть встречи на OTT-платформе по подписке «Оптимальная» и «Спорт» и во всех пакетах MEGOPACK. Кроме того, трансляция будет доступна на бесплатном телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире T2 и кабельных сетях. Прямую трансляцию поединков также покажет YouTube-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Матч Шотландия — Украина прокомментирует Виталий Волочай, игра стартует в 13:00 по киевскому времени. Поединок Австрия — Украина прокомментирует Павел Посохов, начало также в 13:00.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В феврале 2026 года женская сборная Украины по футболу начнет выступления в Лиге А женской Лиги наций, которая станет квалификацией к Чемпионату мира 2027. По результатам жеребьевки украинская команда попала в третью группу вместе со сборными Испании, Англии и Исландии. Товарищеские матчи в Испании станут важной подготовкой к этому турниру.