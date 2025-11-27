Кабмин утвердил механизм поддержки мобильной связи общинами при отключениях электроэнергии

Кабинет Министров утвердил постановление, которое вводит новые правила взаимодействия операторов мобильной связи с местными властями и коммунальными предприятиями в условиях массовых отключений электроэнергии. Документ предусматривает три модели сотрудничества для обеспечения стабильной работы базовых станций в общинах. Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, во время масштабных отключений электроэнергии операторам необходимо одновременно обслуживать почти 35 000 базовых станций по всей стране. Принятое постановление дает общинам возможность принимать непосредственное участие в поддержании стабильной связи вместе с телекоммуникационными компаниями.

Введенный механизм предусматривает три варианта работы местных властей с операторами. Первый вариант позволяет общинам использовать собственные коммунальные генераторы для питания базовых станций мобильной связи. Второй вариант касается предоставления коммунальными предприятиями персонала для заправки и запуска генераторов операторов в случаях, когда у бизнеса не хватает собственных бригад для обслуживания оборудования. Третий вариант предоставляет операторам право размещать собственное резервное оборудование на объектах коммунальной собственности без сложных бюрократических процедур и без необходимости передачи имущества.

В ведомстве подчеркнули важный юридический аспект нового механизма. Такая деятельность классифицируется не как продажа электроэнергии, а как услуга по поддержке телекоммуникационных сетей. Это означает, что коммунальным предприятиям не нужно получать специальные лицензии для работы с операторами. Кроме того, для обеспечения работы базовых станций разрешается использовать топливо из материальных резервов общин.

По словам Михаила Федорова, новый подход создает выгодную ситуацию для обеих сторон. Общины получат надежную мобильную связь во время блэкаутов, а также компенсацию всех расходов на топливо, ремонт оборудования и его обслуживание. В то же время операторы связи будут иметь доступ к дополнительной логистической поддержке именно в тех регионах, где она наиболее необходима.

Стоит отметить, что это не первая инициатива ведомства по поддержке связи во время аварийных отключений. Ранее Минцифры запустило программу «Генератор связи», которая позволяет гражданам и предприятиям предоставлять собственные генераторы для питания базовых станций операторов за отдельную плату.