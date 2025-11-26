UARU

UARU

YouTube позволит пользователям настраивать ленту рекомендаций

НовостиВидеосервисы
Как создавался YouTube

Видеоплатформа YouTube начала тестирование экспериментальной функции Your Custom Feed, которая позволяет пользователям самостоятельно формировать домашнюю ленту с помощью текстовых запросов, а не полагаться полностью на алгоритмические рекомендации. Как сообщает TechCrunch, нововведение должно решить проблему хаотичного наполнения главной страницы и нерелевантного контента.

Алгоритм видеосервиса часто ошибочно интерпретирует интересы пользователя. Достаточно посмотреть несколько видео на определенную тему – и лента заполняется подобным контентом, который не всегда соответствует истинным предпочтениям. Новая функция предлагает другой способ взаимодействия с системой рекомендаций.

- Реклама -

В тестовой версии рядом с разделом «Главная» появляется новый пункт Your Custom Feed. Пользователи могут вводить краткие описания желаемого контента – от «домашней кулинарии» до «пояснительных роликов по физике». Платформа перестраивает рекомендации в соответствии с этими подсказками и быстро очищает ленту от случайных тем.

Инструмент может стать более удобной альтернативой существующим функциям «Неинтересно» и «Не рекомендовать канал». Вместо длительной корректировки ленты путем скрытия отдельных видео и каналов, пользователь одним запросом формулирует текущие интересы. Система адаптируется под эти требования без необходимости многократного кликания.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В настоящее время функция доступна ограниченной группе участников эксперимента. YouTube не объявляет сроки полномасштабного запуска и продолжает тестировать частоту обновлений персонализированной ленты. Компания изучает возможность сохранения Your Custom Feed как отдельного режима рядом с классической главной страницей и способы объединения пользовательских запросов с автоматическими подсказками алгоритма.

Другие социальные платформы тоже тестируют управляемые ленты. Threads экспериментирует с настройками рекомендаций, а X работает над тем, чтобы позволить корректировать контент с помощью чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Крупные сервисы отходят от модели «алгоритм сам лучше знает» к варианту, где человек частично контролирует то, что видит.

Длительная критика YouTube за навязчивые рекомендации и сложность очистки ленты побудила к этим изменениям. Пользователи жаловались на то, что алгоритм формирует информационные «пузыри» и работает непрозрачно. Если тестирование Your Custom Feed будет успешным, домашняя страница сервиса будет более точно отражать реальные интересы пользователей.

Your Custom Feed – не единственная функция, которую сейчас тестирует платформа. Ранее YouTube запустил эксперимент с внутренним чатом, который позволяет пользователям обмениваться видео и сообщениями непосредственно в приложении.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» отключит 3G в трех городах и четырех районах Закарпатья

24 февраля 2026 года «Киевстар» отключит 3G в семи локациях Закарпатья. Частоты диапазона 2100 МГц перераспределят в пользу более быстрого 4G.
Новости

Китайские инженеры смоделировали блокировку Starlink над Тайванем

Исследователи из Китая смоделировали блокировку Starlink над Тайванем. Для полного подавления сети требуется от 935 до 2000 глушилок, установленных на БПЛА.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера драмеди «Ховаючи колишню»

26 ноября на SWEET.TV вышел сериал «Ховаючи колишню» об отношениях и дружбе во время войны. В день премьеры доступны для просмотра пять серий.
Новости

Михаил Шелемба рассказал, как работает lifecell во время блэкаутов

Михаил Шелемба рассказал о работе сети lifecell во время блэкаутов. Сейчас 45 тысяч батарей обеспечивают 95% работоспособности инфраструктуры оператора.
Новости

На Android обнаружили троян Sturnus, который похищает данные из мессенджеров и банковских приложений

Специалисты MTI Security зафиксировали троян Sturnus на Android. Этот вирус перехватывает сообщения в мессенджерах, пароли и банковские данные пользователей.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить