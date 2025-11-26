YouTube позволит пользователям настраивать ленту рекомендаций

Видеоплатформа YouTube начала тестирование экспериментальной функции Your Custom Feed, которая позволяет пользователям самостоятельно формировать домашнюю ленту с помощью текстовых запросов, а не полагаться полностью на алгоритмические рекомендации. Как сообщает TechCrunch, нововведение должно решить проблему хаотичного наполнения главной страницы и нерелевантного контента.

Алгоритм видеосервиса часто ошибочно интерпретирует интересы пользователя. Достаточно посмотреть несколько видео на определенную тему – и лента заполняется подобным контентом, который не всегда соответствует истинным предпочтениям. Новая функция предлагает другой способ взаимодействия с системой рекомендаций.

В тестовой версии рядом с разделом «Главная» появляется новый пункт Your Custom Feed. Пользователи могут вводить краткие описания желаемого контента – от «домашней кулинарии» до «пояснительных роликов по физике». Платформа перестраивает рекомендации в соответствии с этими подсказками и быстро очищает ленту от случайных тем.

Инструмент может стать более удобной альтернативой существующим функциям «Неинтересно» и «Не рекомендовать канал». Вместо длительной корректировки ленты путем скрытия отдельных видео и каналов, пользователь одним запросом формулирует текущие интересы. Система адаптируется под эти требования без необходимости многократного кликания.

В настоящее время функция доступна ограниченной группе участников эксперимента. YouTube не объявляет сроки полномасштабного запуска и продолжает тестировать частоту обновлений персонализированной ленты. Компания изучает возможность сохранения Your Custom Feed как отдельного режима рядом с классической главной страницей и способы объединения пользовательских запросов с автоматическими подсказками алгоритма.

Другие социальные платформы тоже тестируют управляемые ленты. Threads экспериментирует с настройками рекомендаций, а X работает над тем, чтобы позволить корректировать контент с помощью чат-бота с искусственным интеллектом Grok. Крупные сервисы отходят от модели «алгоритм сам лучше знает» к варианту, где человек частично контролирует то, что видит.

Длительная критика YouTube за навязчивые рекомендации и сложность очистки ленты побудила к этим изменениям. Пользователи жаловались на то, что алгоритм формирует информационные «пузыри» и работает непрозрачно. Если тестирование Your Custom Feed будет успешным, домашняя страница сервиса будет более точно отражать реальные интересы пользователей.

Your Custom Feed – не единственная функция, которую сейчас тестирует платформа. Ранее YouTube запустил эксперимент с внутренним чатом, который позволяет пользователям обмениваться видео и сообщениями непосредственно в приложении.