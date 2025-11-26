UARU

Warner Music и Suno заключили соглашение о лицензировании ИИ-музыки

WMG та SUNO

Warner Music Group (WMG) и ИИ-платформа для создания музыки Suno подписали первое соглашение такого рода. Соглашение предусматривает лицензирование моделей искусственного интеллекта и полный контроль артистов над использованием их голосов и произведений. Компании также урегулировали предыдущий судебный спор о массовом нарушении авторских прав, пишет The Verge.

По условиям партнерства Suno интегрирует в платформу новые лицензированные модели в 2026 году. Текущие версии компания постепенно прекратит использовать. Это станет основой для новой экосистемы легальной ИИ-музыки.

Возможности сервиса тоже изменятся. Пользователи бесплатной версии смогут только слушать композиции и делиться ими. Загружать треки смогут только те, кто имеет платную подписку. Будет действовать ограничение на количество загрузок с возможностью докупить дополнительные.

Соглашение также предусматривает покупку Suno сервиса Songkick у WMG. Эта платформа специализируется на информации о живых концертах артистов. Сочетание технологий Suno и Songkick откроет новые способы взаимодействия музыкантов со слушателями.

Важнейшая часть партнерства — механизм защиты создателей. Артисты и авторы будут иметь полный контроль над тем, как их имена, голоса, изображения или композиции будут использоваться в ИИ-треках. WMG считает эту модель лицензирования образцом для следующего поколения легальных ИИ-музыкальных сервисов.

О партнерстве сообщили вскоре после того, как Suno завершила инвестиционный раунд Series C. Компания привлекла $250 млн при оценке $2,45 млрд. Это показывает увеличение интереса рынка к легальным ИИ-музыкальным решениям.

WMG активно развивает сферу ответственного использования искусственного интеллекта. Ранее компания подписала подобные договоры с Udio и объявила о сотрудничестве с Stability AI. Эти шаги формируют новый стандарт отрасли.

Однако к соглашению пришлось идти через судебные споры. В 2024 году Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) подала иски против Suno и Udio за массовое нарушение авторских прав.

Несмотря на договоренности с WMG и Universal Music Group, Suno по-прежнему имеет юридические проблемы. Датское общество Koda и немецкая организация GEMA поддерживают свои претензии по защите авторских прав.

Редакция Mediasat
