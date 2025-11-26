Пользователи стриминговых сервисов тратят на поиск контента все больше времени

Зрители тратят все больше времени на выбор контента на стриминговых сервисах. Американские пользователи сейчас тратят на поиски около 12 минут, тогда как в 2023 году этот показатель составлял 10,5 минуты. К таким выводам пришли в компании Gracenote, входящей в состав Nielsen.

Проблема фрагментации становится все более ощутимой для аудитории. Около 33% респондентов считают, что распыленность контента между различными платформами негативно влияет на то, как они воспринимают телевидение. Особенно остро это ощущают молодые пользователи в возрасте от 25 до 34 лет — среди них недовольство выразили уже 40%.

Несмотря на общий интерес к стримингу, почти половина опрошенных (45%) признают, что испытывают неудобство при работе с такими сервисами. Процесс поиска стал основным источником недовольства зрителей.

Продолжительность поиска напрямую влияет на удовольствие от просмотра. Чем больше времени человек тратит на выбор контента, тем меньше удовольствия получает от самого просмотра. В мире в среднем на это уходит 14 минут, а во Франции этот показатель достигает 26 минут — практически продолжительность полноценного эпизода.

Часть пользователей вообще отказывается от просмотра из-за проблем с поиском. Около 9% респондентов прекращают попытки найти что-то интересное и закрывают приложение. Среди молодой аудитории 18-24 лет эта доля возрастает до 29%.

Из-за этой проблемы платформы могут потерять своих подписчиков. Почти половина участников опроса (49%) готовы отказаться от сервиса из-за трудностей с поиском нужного контента.

Зрители ожидают конкретных улучшений функциональности. Около 66% респондентов хотят иметь единый навигационный гид, который бы охватывал все доступные сервисы. Также пользователи стремятся знать, на каких именно платформах доступен нужный им контент.

Исследование State of Play 2025 основано на опросе 3000 респондентов из шести стран — Бразилии, Франции, Германии, Мексики, Великобритании и Соединенных Штатов Америки (США).

Напомним, по результатам другого исследования американского рынка YouTube остается самой популярной платформой — ею пользуются 84% взрослых в США. Facebook на втором месте с 71% пользователей, а Instagram охватывает половину американцев.