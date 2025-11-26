UARU

На SWEET.TV состоялась премьера драмеди «Ховаючи колишню»

На SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню»

26 ноября стартовал показ украинского сериала «Ховаючи колишню» — оригинального проекта SWEET.TV Originals в жанре драмы с элементами черной комедии. В день премьеры стали доступны первые пять серий проекта.

Проект реализовал режиссер Сергей Кулибышев, который выступил автором сценария. Главные роли в сериале исполнили Александр Рудинский, Вячеслав Довженко, Слава Бабенков и Артур Логай.

Трейлер. Серіал «Ховаючи Колишню» | sweet.tv originals

Сюжет разворачивается в современном Киеве в условиях войны. Четверо мужчин встречаются на похоронах общей бывшей девушки — военной, погибшей на передовой. Она объединила их на собственной церемонии прощания, оставив загадку о причинах такого решения. Чтобы ответить на этот вопрос и почтить ее память, герои посещают любимый бар погибшей.

Съемочная группа применила подход, нетипичный для украинского сериального производства. До начала съемок актеры проводили полноценные репетиции, что является стандартной практикой мировых кинопроектов. Главная локация — бар — была специально построена в павильоне с детально проработанным интерьером. Камерная атмосфера позволяет сконцентрировать внимание зрителей на диалогах и эмоциональных переживаниях персонажей.

На SWEET.TV вийшов серіал «Ховаючи колишню»

Сериал состоит из десяти эпизодов. Каждая серия показывает отдельную встречу героев в течение года после похорон. В баре мужчины переживают утрату вместе, обсуждают темы отношений, дружбы, ревности и надежд.

«Это история об очень жизненных вещах, близких именно нам, украинцам. Мы рассказываем ее через легкость, искренность и любовь к жизни. Именно эти теплые слова — жизнь, дружба, любовь — и стали ценностями нашего сериала», — прокомментировал Сергей Кулибишев.

Музыкальным сопровождением ленты стала композиция «Чай» исполнительницы Klavdia Petrivna. Певица создала песню специально для этого проекта. По сюжету сериала, именно эта композиция была любимой для героини.

Напомним, ранее SWEET.TV удалил все аудиовизуальные произведения с участием российского актера Юрия Колокольникова, который находится в Списке лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

