Михаил Шелемба рассказал, как работает lifecell во время блэкаутов

НовостиТелеком
СЕО «Датагруп» Михаил Шелемба

Сеть lifecell продолжает работать в обычном режиме даже во время самых интенсивных отключений электроэнергии — более 95% инфраструктуры сохраняет работоспособность. Об этом сообщил генеральный директор DVL («Датагруп-Volia-lifecell») Михаил Шелемба.

Руководитель компании поделился статистикой работы сети за последний месяц. По его словам, каждый день начинается и заканчивается совещанием с техническим департаментом и подробным анализом показателей за сутки. Даже в самые тяжелые дни плановых отключений по всей Украине сеть lifecell сохраняет работоспособность более 95%.

Компания достигла таких результатов благодаря масштабной технической подготовке. Для бесперебойной работы оператор ввел в эксплуатацию 45 тысяч литиевых батарей, из них 30 тысяч установил в этом году. В то же время генераторами оборудовал более 2100 площадок, а 1700 технических специалистов ежедневно поддерживают инфраструктуру в рабочем состоянии.

По словам Шелембы, только за последний год компания вложила более миллиарда гривен в дополнительные батареи и продолжает инвестировать в развитие резервных систем. Во время отключений батареи в среднем разряжаются до 50% и успевают зарядиться до 90%+, когда электроэнергия возвращается.

Прошлый месяц показал, что сеть lifecell может нормально работать на батареях и генераторах даже тогда, когда постоянное питание исчезает более чем на половине площадок. Несмотря на это, 95% сети продолжает работать.

Понимая, что ситуация с электроснабжением может ухудшаться, компания предпринимает дополнительные шаги. lifecell устанавливает батареи и закупила еще 3500 генераторов, из них 500 уже доставила в регионы, а остальные ожидает партиями в течение месяца. Также оператор устанавливает дополнительные базовые станции там, где резко возрастает трафик во время блэкаутов.

Отдельно генеральный директор рассказал о национальном роуминге. Эта услуга позволяет абонентам одного оператора пользоваться сетью другого, когда возникают проблемы с «родным» оператором. Во время блэкаутов дата-трафик абонентов других операторов в сети lifecell вырос в среднем на 50%, а в самые тяжелые дни — до 186%. Количество абонентов других операторов в национальном роуминге выросло пропорционально и в пиковые дни блэкаутов достигало почти 500 тысяч.

Динаміка обсягу дата-трафіку абонентів в національному роумінгу
Динамика объема дата-трафика абонентов в национальном роуминге. Фото: Михаил Шелемба

«Я понимаю, что сейчас связь — это вопрос безопасности, поэтому все наши усилия направлены на усиление сети там, где растет трафик, улучшение наших алгоритмов оптимизации сети во время отключений света и комплектацию новых бригад генераторами, если ситуация с электроэнергией будет ухудшаться», — подытожил Михаил Шелемба.

Несмотря на хорошие показатели работы сети, руководитель подчеркнул, что компанию впереди ждет еще много работы — нужно готовиться к возможному ухудшению ситуации с электроснабжением.

Подобные вызовы стоят и перед другими телекоммуникационными операторами. В частности, «Киевстар» сообщал, что по состоянию на утро 20 ноября более 30% его сети работали от резервных источников питания из-за масштабных отключений электроэнергии по всей Украине.

