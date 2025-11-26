Украинские клубы сыграют очередной тур Лиги конференций УЕФА. В среду, 27 ноября, киевское Динамо сыграет выездной матч против кипрской Омонии, а донецкий Шахтер на выезде встретится с ирландским Шемрок Роверс – самым титулованным клубом Ирландии.

Оба матча четвертого тура будет транслировать OTT-платформа MEGOGO – официальный вещатель европейских турниров УЕФА в Украине. Зрители смогут посмотреть игры по подписке «Спорт» или в составе пакетов «MEGOPACK». Отдельные матчи также покажут в прямом эфире на телеканале «MEGOGO СПОРТ», доступном в сети T2 и у кабельных операторов.

Встреча Омония – Динамо начнется в 19:45 по киевскому времени. Игру будут комментировать Владимир Зверов и Виталий Волочай. Матч Шемрок Роверс – Шахтер начнется позже, в 22:00. Его будут комментировать Александр Новак и Вадим Шевякин.

Перед началом игр, в 18:30, на платформе начнется аналитическая студия. Ведущий Сергей Лукьяненко будет обсуждать матчи вместе с гостями студии. К передаче присоединятся экс-игрок Динамо и национальной сборной Украины Александр Головко, а также комик и футбольный блогер Олег Маслюк.

После трех туров команды имеют разные результаты. Шахтер набрал шесть очков, одержав победы над шотландским Абердином (3:2) и исландским Брейдабликом (2:0). Динамо заработало три очка благодаря уверенной победе над боснийским Зрински (6:0). Соперники украинских клубов имеют более скромные показатели: Омония набрала два очка, а Шемрок Роверс – только одно.

Кроме матчей Лиги конференций, 27 ноября бесплатный канал «MEGOGO СПОРТ» покажет две игры Лиги Европы УЕФА. В 19:45 сыграют Лудогорец и Сельта, а в 22:00 зрители увидят поединок Болонья – РБ Зальцбург.