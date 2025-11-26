Китайские инженеры смоделировали блокировку Starlink над Тайванем

Военные инженеры Китайской Народной Республики смоделировали возможность отключения спутниковой связи Starlink в случае конфликта с Тайванем.

Исследователи из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института выяснили: чтобы полностью подавить работу сети над островом, понадобится от 935 до 2000 синхронизированных глушилок, развернутых на разных платформах. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Скорость и качество связи всегда имели решающее значение в боевых операциях. С появлением высокотехнологичных систем эта зависимость только усилилась. Китайские специалисты решили выяснить, насколько сложно нейтрализовать систему спутниковой связи компании SpaceX в возможной зоне конфликта.

Starlink принципиально отличается от традиционных спутниковых сетей. В отличие от старых систем, которые используют несколько крупных геостационарных спутников над экватором, группировка SpaceX насчитывает более 10 000 аппаратов на низкой орбите, на поддержку которых в случае военной фазы конфликта мог бы положиться Тайвань и его союзники. Эта архитектура обеспечивает высокую живучесть системы даже при действии радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Динамичная природа сети серьезно затрудняет работу военных. Спутники постоянно перемещаются, меняют частоты и перенаправляют трафик. Терминалы подключаются не к одному спутнику, а быстро переключаются между несколькими аппаратами. Даже после успешного глушения одного канала соединение автоматически переходит на другой в течение секунд.

Традиционные методы радиоэлектронного противодействия оказались неэффективными против такой системы. Несколько мощных наземных станций не могут перекрыть все каналы связи одновременно. Исследовательская группа предложила альтернативную стратегию полностью распределенного глушения.

Новая концепция предусматривает использование сотен или тысяч небольших глушилок вместо нескольких крупных комплексов. Эти устройства необходимо развернуть в воздухе на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), воздушных шарах или самолетах. Работая синхронно на разных частотах, они создадут широкий электромагнитный барьер над зоной операций.

Во время моделирования ученые сравнивали эффективность различных типов антенн. Широкополосные антенны покрывают большую площадь при меньшей мощности, тогда как узконаправленные требуют точного наведения, но действуют мощнее. Для каждой точки на земле модель рассчитывала, сможет ли терминал Starlink поддерживать приемлемый уровень сигнала.

Расчеты показали конкретные цифры. Чтобы полностью подавить работу сети над Тайванем площадью около 13 900 квадратных миль, требуется не менее 935 синхронизированных платформ подавления. Эта оценка не учитывает резервные платформы на случай технических сбоев, сложного рельефа местности или будущих обновлений системы.

Если использовать более дешевые источники питания мощностью 23 дБВт с интервалом около трех миль, количество необходимых устройств возрастет до 2000. В то же время исследователи подчеркнули, что результаты остаются предварительными, поскольку некоторые ключевые параметры системы засекречены.

Кроме того, китайские ученые разработали новую систему РЭБ с уникальным принципом работы. Технология действует подобно урагану, создавая мощные электромагнитные помехи вокруг, но оставляя нетронутым центральное пространство. В этой «нулевой зоне» можно безопасно размещать собственное радиолокационное оборудование. Новую разработку планируют устанавливать на БПЛА, чтобы точно глушить сигналы противника.

Между тем Starlink активно расширяет присутствие на разных континентах. Недавно крупнейший мобильный оператор Южной Африки Vodacom и компания Илона Маска объявили о запуске спутникового интернета для бизнеса в Африке.