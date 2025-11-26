UARU

UARU

«Киевстар» отключит 3G в трех городах и четырех районах Закарпатья

НовостиТелеком
Перехід від 3G до 4G
Фото: Mediasat

«Киевстар» перераспределит частоты диапазона 2100 МГц, чтобы улучшить скорость мобильного интернета в нескольких городах и районах Закарпатья. Устаревшую технологию 3G отключат 24 февраля 2026 года.

На 4G перейдут три города — Солотвино, Берегово и Виноградов — и четыре района: Тячевский, Раховский, Береговский и Ужгородский. Модернизация входит в долгосрочную стратегию развития телекоммуникационной инфраструктуры компании. Оператор прекращает использование технологий предыдущего поколения, чтобы улучшить работу LTE (4G) и подготовить сеть к запуску 5G.

- Реклама -

Аналогичные изменения в других регионах Украины уже дали ощутимый результат. После отключения 3G средняя скорость 4G в Киеве выросла на 41%, в Одессе — на 36%. Больше всего скорость увеличилась во Львове — на 68%.

Тем, у кого есть старые SIM-карты, оператор предлагает бесплатно заменить их на USIM в любом магазине «Киевстар». Номер телефона не изменится. Чтобы связь работала стабильно, компания советует включить в настройках смартфона автоматический выбор сети и активировать VoLTE (Voice over LTE) — услугу для голосовых звонков через сеть 4G.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Закарпатье станет очередным регионом, где «Киевстар» отказывается от устаревшей технологии. Ранее, 28 октября 2025 года, оператор отключил 3G в Чернигове.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Китайские инженеры смоделировали блокировку Starlink над Тайванем

Исследователи из Китая смоделировали блокировку Starlink над Тайванем. Для полного подавления сети требуется от 935 до 2000 глушилок, установленных на БПЛА.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера драмеди «Ховаючи колишню»

26 ноября на SWEET.TV вышел сериал «Ховаючи колишню» об отношениях и дружбе во время войны. В день премьеры доступны для просмотра пять серий.
Новости

Михаил Шелемба рассказал, как работает lifecell во время блэкаутов

Михаил Шелемба рассказал о работе сети lifecell во время блэкаутов. Сейчас 45 тысяч батарей обеспечивают 95% работоспособности инфраструктуры оператора.
Новости

На Android обнаружили троян Sturnus, который похищает данные из мессенджеров и банковских приложений

Специалисты MTI Security зафиксировали троян Sturnus на Android. Этот вирус перехватывает сообщения в мессенджерах, пароли и банковские данные пользователей.
Новости

Apple возвращает себе статус крупнейшего производителя смартфонов в мире

В 2025 году Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung и станет крупнейшим производителем смартфонов. По прогнозам, компания удержит лидерство до 2029 года.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить