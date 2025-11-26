«Киевстар» отключит 3G в трех городах и четырех районах Закарпатья

«Киевстар» перераспределит частоты диапазона 2100 МГц, чтобы улучшить скорость мобильного интернета в нескольких городах и районах Закарпатья. Устаревшую технологию 3G отключат 24 февраля 2026 года.

На 4G перейдут три города — Солотвино, Берегово и Виноградов — и четыре района: Тячевский, Раховский, Береговский и Ужгородский. Модернизация входит в долгосрочную стратегию развития телекоммуникационной инфраструктуры компании. Оператор прекращает использование технологий предыдущего поколения, чтобы улучшить работу LTE (4G) и подготовить сеть к запуску 5G.

Аналогичные изменения в других регионах Украины уже дали ощутимый результат. После отключения 3G средняя скорость 4G в Киеве выросла на 41%, в Одессе — на 36%. Больше всего скорость увеличилась во Львове — на 68%.

Тем, у кого есть старые SIM-карты, оператор предлагает бесплатно заменить их на USIM в любом магазине «Киевстар». Номер телефона не изменится. Чтобы связь работала стабильно, компания советует включить в настройках смартфона автоматический выбор сети и активировать VoLTE (Voice over LTE) — услугу для голосовых звонков через сеть 4G.

Закарпатье станет очередным регионом, где «Киевстар» отказывается от устаревшей технологии. Ранее, 28 октября 2025 года, оператор отключил 3G в Чернигове.