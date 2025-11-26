Apple возвращает себе статус крупнейшего производителя смартфонов в мире

В 2025 году американская корпорация Apple опередит Samsung по количеству отгруженных смартфонов и впервые с 2011 года снова станет мировым лидером рынка. Компания удержит первенство как минимум до 2029 года, прогнозируют аналитики Counterpoint Research.

Мировой рынок смартфонов в 2025 году вырастет на 3,3%. Apple демонстрирует еще лучшие показатели – в третьем квартале этого года компания увеличила отгрузки iPhone на 9%. Такого результата удалось достичь благодаря успешному запуску линейки iPhone 17, которая в ключевых регионах продается лучше предшественника.

Старший аналитик Counterpoint Ян Ван объясняет успех Apple несколькими факторами. «Помимо положительного восприятия серии iPhone 17, ключевым фактором является достижение циклом замены переломной точки. Потребители, которые покупали смартфоны во время пандемии COVID-19, сейчас готовы к обновлению», — отметил эксперт. Он также подчеркнул большой потенциал рынка подержанных устройств. С 2023 года по второй квартал 2025-го продали 358 миллионов подержанных iPhone. Их владельцы в ближайшее время тоже могут купить новые модели.

В ближайшие годы Apple выпустит несколько важных новых продуктов. В первой половине 2026 года компания представит модель iPhone 17e. К концу того же года она запустит первый складной iPhone, который благодаря высокой цене существенно увеличит выручку. Задержка функций искусственного интеллекта Apple Intelligence не повлияла на спрос. А обновленный дизайн, запланированный на 2027 год, должен дополнительно подтолкнуть продажи.

Южнокорейская Samsung уступит первое место, но ее отгрузки в 2025 году тоже вырастут – на 5%. Увеличение обеспечила обновленная стратегия для серии Galaxy A: смартфоны получили лучшие характеристики и конкурентные цены. Особенно хорошо эти модели покупают в Индии, Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Однако Counterpoint не ожидает возвращения Samsung на первое место раньше 2029 года.

Китайские производители остаются активными игроками на рынке и сосредотачиваются на международной экспансии. Они наращивают продажи в тех же регионах, что и Samsung, а также активно выходят на рынок Латинской Америки. В то же время китайские компании уделяют все больше внимания премиальному сегменту. Это позволяет им повышать маржинальность и уменьшать зависимость от бюджетных моделей. Однако производители сталкиваются с трудностями в цепочках поставок, которые усиливаются из-за высокого спроса индустрии искусственного интеллекта на компоненты памяти.

Укрепляя свои позиции на мировом рынке, Apple активизировала присутствие и в Украине. Недавно на украинском телевидении впервые появилась официальная реклама iPhone – кампания продлится три недели на ведущих национальных каналах.