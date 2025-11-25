UARU

Зеленский подписал закон, обязывающий операторов соблюдать стандарты скорости мобильного интернета

Швидкість інтернету / Speedtest
Фото: Future

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4670-IX, который устанавливает контроль за скоростью мобильного интернета и совершенствует систему национального роуминга. Документ устраняет законодательные пробелы в регулировании электронных коммуникаций и вводит новые механизмы проверки качества услуг операторов. Об этом говорится в карточке закона на сайте Верховной Рады.

Закон устанавливает фиксированные минимальные показатели скорости передачи данных в мегабитах за секунду. Благодаря этому скорость интернета становится официальным критерием оценки работы мобильных операторов. Компании получат четкие стандарты, которые должны соблюдаться при предоставлении услуг.

Закон вводит систему общественного мониторинга качества связи. Абоненты смогут измерять скорость интернета непосредственно со своих устройств. Собранные данные будут автоматически передаваться в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК). Благодаря этому регулятор сможет выявлять проблемные зоны покрытия и быстро реагировать на нарушения.

Документ отменяет мораторий на проверки соблюдения операторами лицензионных условий. Такое решение будет стимулировать компании строить базовые станции в сельской местности. Это должно уменьшить количество «слепых зон» без покрытия.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Закон также совершенствует механизм национального роуминга. Эта услуга позволяет абонентам автоматически подключаться к сетям других операторов, когда собственная недоступна. В случае чрезвычайных ситуаций сети смогут подстраховывать друг друга, обеспечивая доступность связи. Новые нормы гарантируют работу этого механизма и после завершения военного положения.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
