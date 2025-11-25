UARU

Провайдер POST Luxembourg добавил телеканалы FREEДОМ и «Дом» в базовый пакет

Телеканал «Дім»

Государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» заключило первое соглашение с телекоммуникационным провайдером Великого Герцогства Люксембург. Телеканалы FREEДОМ и «Дом» появились в IPTV-сети POST Luxembourg в составе базового пакета POP TV.

POST Luxembourg — крупнейший телекоммуникационный провайдер в стране. Компания предоставляет клиентам фиксированную и мобильную связь, скоростной интернет, телевидение и облачные решения. Провайдер активно развивает собственную оптоволоконную инфраструктуру, чтобы повысить качество сервиса.

Телевизионная платформа POP TV насчитывает более 120 каналов. Абоненты могут записывать программы, перезапускать их и просматривать в записи. Платформа также включает библиотеку VOD с тысячами фильмов, тематические пакеты и интеграцию со стриминговыми сервисами. Все это работает на базе Android-декодера нового поколения.

Приложение POP TV Go позволяет смотреть контент на разных устройствах. Оба украинских телеканала доступны, в частности, на Google TV и Apple TV. Сервис работает по всей Европе, что удобно для мобильных пользователей.

FREEДОМ

В Люксембурге FREEДОМ и «Дом» транслируются еще и через спутник HOTBIRD‑13G. Каналы можно смотреть через международные OTT-платформы. Соглашение с POST Luxembourg существенно увеличивает аудиторию украинского вещания.

Люксембург присоединился к санкциям Евросоюза после начала полномасштабного вторжения России. Страна прекратила трансляцию российских телеканалов и вместо этого поддержала распространение украинского контента. Благодаря этому украинские общины за рубежом имеют доступ к информации на родном языке, а европейская аудитория — к новостям о событиях в Украине.

Напомним, телеканал FREEДОМ недавно появился еще в одной европейской стране — Албании. Местные провайдеры Tring и TIBO начали транслировать канал на своих платформах.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
