MEGOGO покажет топ-матчи Лиги чемпионов: Челси – Барселона и Арсенал – Бавария

25 ноября начнется пятый тур основного этапа Лиги чемпионов. Главный матч дня — поединок Челси и Барселоны на «Стэмфорд Бридж», который начнется в 22:00 по киевскому времени.

Медиасервис MEGOGO — официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине — эксклюзивно покажет все матчи турнира.

Матч Челси – Барселона прокомментируют Владимир Кобельков и Виталий Кравченко. В 21:00, за час до игры, начнется аналитическая студия. Ведущая Александра Кучеренко пригласит в студию футбольного блогера и комика Олега Маслюка и функционера Андрея Колисника.

На следующий день, 26 ноября, состоится еще один топ-матч тура. Арсенал примет Баварию — начало в 22:00 по киевскому времени. Игру прокомментируют Сергей Лукьяненко и Александр Новак. Студийная трансляция начнется за час до матча — ее будет вести Владимир Кобельков, а гостями будут Артем Дамницкий и Андрей Колесник.

Оба клуба показывают отличную форму на основном этапе. После четырех туров Арсенал и Бавария лидируют в общей таблице с максимальными 12 очками — столько же набрал «Интер». Челси и Барселона идут в зоне плей-офф, имея по 7 пунктов.

Расписание трансляций еврокубковых матчей на канале «MEGOGO СПОРТ»:

25 ноября 19:45 – Галатасарай – Юнион Сент-Жилуаз. Лига чемпионов.

26 ноября 15:00 – Арсенал – Бавария. Юношеская лига UEFA. 22:00 – Спортинг – Брюгге. Лига чемпионов.

