«Киевстар» будет предоставлять спутниковую связь Starlink Direct to Cell бесплатно не менее года

Абоненты «Киевстар» будут пользоваться технологией Direct to Cell от Starlink без дополнительной платы как минимум год. Об этом в интервью Forbes рассказал президент компании Александр Комаров.

Президент оператора объяснил, как будет формироваться цена на новую услугу. Оператор будет следить за развитием событий в Украине и оценивать военные риски. Комаров надеется, что удастся предоставлять услугу бесплатно до конца войны, но пока это только видение.

Александр Комаров не раскрыл финансовых подробностей партнерства с SpaceX. Он лишь подтвердил, что «Киевстар» платит американской компании за пользование сервисом. Цена не зависит от того, какая технология запущена — SMS или звонки. Соглашение заключено на несколько лет и предусматривает постепенное внедрение различных функций.

Скорость развития услуги зависит от двух факторов. Первый — это настройка сетей самого «Киевстар». Второй — развертывание спутниковой группировки SpaceX на орбите.

Президент «Киевстар» рассказал и о возможных бизнес-моделях в будущем. По одному из вариантов спутниковую связь будут добавлять бесплатно только к более дорогостоящим тарифам. Это побудит часть абонентов переходить на более дорогие планы.

Комаров считает, что технология станет конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов. Он отметил: во время каждого блэкаута в стране растет спрос на SIM-карты. Однако через два-три месяца стабильности люди выбрасывают запасные карты. Президент оператора надеется, что SIM-карты «Киевстар» с услугой спутниковой связи станут настолько важными для абонентов, что те их не будут выбрасывать.

Относительно работы технологии в прифронтовой зоне — президент компании объяснил важные детали. Сервис Starlink Direct to Cell не будет работать в зоне боевых действий. Линия фронта постоянно меняется, а вопрос связи на этой территории чрезвычайно чувствителен и для украинского оператора, и для SpaceX. Позиция однозначна: это гражданский сервис, который работает на подконтрольных Украине территориях.

Есть также ограничения для приграничных районов. На расстоянии от 20 до 50 километров до границы уровень спутникового сигнала значительно снижается. Причина — регуляторные требования. Украинский оператор и мобильные компании соседних стран используют один и тот же радиочастотный диапазон. Чтобы не создавать помех для их сетей, приходится снижать мощность сигнала у границ.

Напомним: вчера «Киевстар» включил услугу SMS через Starlink Direct to Cell для всех абонентов. Еще ранее оператор расширил тестирование технологии на всю территорию Украины.