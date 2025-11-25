UARU

«Киевстар» будет предоставлять спутниковую связь Starlink Direct to Cell бесплатно не менее года

Starlink Direct to Cell від Київстар

Абоненты «Киевстар» будут пользоваться технологией Direct to Cell от Starlink без дополнительной платы как минимум год. Об этом в интервью Forbes рассказал президент компании Александр Комаров.

Президент оператора объяснил, как будет формироваться цена на новую услугу. Оператор будет следить за развитием событий в Украине и оценивать военные риски. Комаров надеется, что удастся предоставлять услугу бесплатно до конца войны, но пока это только видение.

Александр Комаров не раскрыл финансовых подробностей партнерства с SpaceX. Он лишь подтвердил, что «Киевстар» платит американской компании за пользование сервисом. Цена не зависит от того, какая технология запущена — SMS или звонки. Соглашение заключено на несколько лет и предусматривает постепенное внедрение различных функций.

Скорость развития услуги зависит от двух факторов. Первый — это настройка сетей самого «Киевстар». Второй — развертывание спутниковой группировки SpaceX на орбите.

Президент «Киевстар» рассказал и о возможных бизнес-моделях в будущем. По одному из вариантов спутниковую связь будут добавлять бесплатно только к более дорогостоящим тарифам. Это побудит часть абонентов переходить на более дорогие планы.

Комаров считает, что технология станет конкурентным преимуществом в борьбе за клиентов. Он отметил: во время каждого блэкаута в стране растет спрос на SIM-карты. Однако через два-три месяца стабильности люди выбрасывают запасные карты. Президент оператора надеется, что SIM-карты «Киевстар» с услугой спутниковой связи станут настолько важными для абонентов, что те их не будут выбрасывать.

Относительно работы технологии в прифронтовой зоне — президент компании объяснил важные детали. Сервис Starlink Direct to Cell не будет работать в зоне боевых действий. Линия фронта постоянно меняется, а вопрос связи на этой территории чрезвычайно чувствителен и для украинского оператора, и для SpaceX. Позиция однозначна: это гражданский сервис, который работает на подконтрольных Украине территориях.

Есть также ограничения для приграничных районов. На расстоянии от 20 до 50 километров до границы уровень спутникового сигнала значительно снижается. Причина — регуляторные требования. Украинский оператор и мобильные компании соседних стран используют один и тот же радиочастотный диапазон. Чтобы не создавать помех для их сетей, приходится снижать мощность сигнала у границ.

Напомним: вчера «Киевстар» включил услугу SMS через Starlink Direct to Cell для всех абонентов. Еще ранее оператор расширил тестирование технологии на всю территорию Украины.

Редакция Mediasat
