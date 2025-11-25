UARU

UARU

Более 50% оптоволоконных кабелей в РФ исчерпают ресурс до конца года

Новости
Оптоволоконный кабель
Фото: Shutterstock

Телекоммуникационные сети России находятся в критическом состоянии, что угрожает стабильности связи. От 50% до 70% оптоволоконных кабелей на линии запад-восток исчерпают свой ресурс до конца этого года. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting, гарантийный срок эксплуатации значительной части магистральной инфраструктуры завершается.

К 2030 году России нужно будет заменить более 400 тысяч километров оптоволоконных кабелей. Речь идет обо всех системах связи, которые работают более двух десятилетий. Магистральные сети между Москвой и Улан-Удэ загружены уже на 60-70%, приближаясь к критическому пределу, сообщил коммерческий директор инфраструктурной телекомпании «Атлас» Павел Колочкин.

- Реклама -

Причина проблемы — в истории развития российской телекоммуникационной отрасли. Наиболее активно оптоволоконные сети строились в начале 2000-х годов. Стандартный срок службы таких кабелей — 20-25 лет, поэтому для большей части инфраструктуры эксплуатационный цикл естественным образом заканчивается. Помутнение оптоволокна со временем ухудшает качество сигнала и снижает пропускную способность магистральных каналов.

Обновление инфраструктуры будет стоить дорого. Полная модернизация кабельных систем может обойтись в сотни миллиардов рублей, подсчитал аналитик Алексей Бойко. Внутри страны оптоволокно производит только один завод — «Оптиковолоконные системы» в Саранске. Это затрудняет масштабное обновление телекоммуникационных сетей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Из-за ограниченных производственных мощностей Россия все больше зависит от внешних поставщиков. Китайское оптоволокно активно заполняет российский рынок благодаря государственной поддержке правительства КНР и демпинговым ценам. По таможенным данным КНР, которые ранее приводила газета The Washington Post, объемы экспорта в Россию быстро растут: в мае поставили 190 400 километров оптоволоконного кабеля, в июне — 208 000 километров, а в августе — рекордные 524 800 километров.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» отключит 3G в трех городах и четырех районах Закарпатья

24 февраля 2026 года «Киевстар» отключит 3G в семи локациях Закарпатья. Частоты диапазона 2100 МГц перераспределят в пользу более быстрого 4G.
Новости

Китайские инженеры смоделировали блокировку Starlink над Тайванем

Исследователи из Китая смоделировали блокировку Starlink над Тайванем. Для полного подавления сети требуется от 935 до 2000 глушилок, установленных на БПЛА.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера драмеди «Ховаючи колишню»

26 ноября на SWEET.TV вышел сериал «Ховаючи колишню» об отношениях и дружбе во время войны. В день премьеры доступны для просмотра пять серий.
Новости

Михаил Шелемба рассказал, как работает lifecell во время блэкаутов

Михаил Шелемба рассказал о работе сети lifecell во время блэкаутов. Сейчас 45 тысяч батарей обеспечивают 95% работоспособности инфраструктуры оператора.
Новости

На Android обнаружили троян Sturnus, который похищает данные из мессенджеров и банковских приложений

Специалисты MTI Security зафиксировали троян Sturnus на Android. Этот вирус перехватывает сообщения в мессенджерах, пароли и банковские данные пользователей.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить