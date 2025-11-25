Более 50% оптоволоконных кабелей в РФ исчерпают ресурс до конца года

Телекоммуникационные сети России находятся в критическом состоянии, что угрожает стабильности связи. От 50% до 70% оптоволоконных кабелей на линии запад-восток исчерпают свой ресурс до конца этого года. Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исследование аналитической компании J’son & Partners Consulting, гарантийный срок эксплуатации значительной части магистральной инфраструктуры завершается.

К 2030 году России нужно будет заменить более 400 тысяч километров оптоволоконных кабелей. Речь идет обо всех системах связи, которые работают более двух десятилетий. Магистральные сети между Москвой и Улан-Удэ загружены уже на 60-70%, приближаясь к критическому пределу, сообщил коммерческий директор инфраструктурной телекомпании «Атлас» Павел Колочкин.

Причина проблемы — в истории развития российской телекоммуникационной отрасли. Наиболее активно оптоволоконные сети строились в начале 2000-х годов. Стандартный срок службы таких кабелей — 20-25 лет, поэтому для большей части инфраструктуры эксплуатационный цикл естественным образом заканчивается. Помутнение оптоволокна со временем ухудшает качество сигнала и снижает пропускную способность магистральных каналов.

Обновление инфраструктуры будет стоить дорого. Полная модернизация кабельных систем может обойтись в сотни миллиардов рублей, подсчитал аналитик Алексей Бойко. Внутри страны оптоволокно производит только один завод — «Оптиковолоконные системы» в Саранске. Это затрудняет масштабное обновление телекоммуникационных сетей.

Из-за ограниченных производственных мощностей Россия все больше зависит от внешних поставщиков. Китайское оптоволокно активно заполняет российский рынок благодаря государственной поддержке правительства КНР и демпинговым ценам. По таможенным данным КНР, которые ранее приводила газета The Washington Post, объемы экспорта в Россию быстро растут: в мае поставили 190 400 километров оптоволоконного кабеля, в июне — 208 000 километров, а в августе — рекордные 524 800 километров.