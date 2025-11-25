UARU

Apple предупредила индийских продавцов о штрафах за экспорт iPhone в Россию и другие страны

Новости
iPhone 17

Официальные дистрибьюторы Apple в Индии направили ритейлерам предупреждение о финансовых санкциях, если новые iPhone будут активированы иностранными SIM-картами в течение 90 дней после продажи. Об этом сообщает индийское издание MoneyControl.

Такие ограничения касаются прежде всего смартфонов линейки iPhone 17. Компания пытается сократить вывоз устройств на рынки, где не работает официально. Активация телефона иностранной SIM-картой в первые три месяца после продажи приводит к серьезным финансовым наказаниям. Кроме того, магазину могут заблокировать торговый код в системе учета продаж.

Дистрибьюторы называют эти сообщения официальным предупреждением. Источник издания добавил, что Apple и раньше обращала внимание партнеров на риски параллельного экспорта.

По данным MoneyControl, в октябре экспорт iPhone из Индии достиг 1,6 миллиарда долларов. Эта сумма составляет почти треть общего объема зарубежных поставок смартфонов. Доля в экспорте электроники достигает примерно 40 процентов.

По оценкам экспертов, 3–5 процентов техники уходит по неофициальным маршрутам. Почти половина таких партий попадает в Россию. Среди других направлений — страны Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, где спрос и потенциальная прибыль выше.

Напомним, серый импорт iPhone остается проблемой и для Украины. На смартфоны Apple приходится более 70 процентов всей контрабандной электроники. Официально в Украину завозят только каждый пятый iPhone — это 200–250 тысяч устройств в год. Остальные ввозятся неофициальными каналами.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
