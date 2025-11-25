Amazon анонсировала Leo Ultra — антенну для спутникового интернета со скоростью 1 Гбит/с

Компания Amazon анонсировала выпуск антенны Leo Ultra для собственного спутникового сервиса Amazon Leo, который ранее был известен как Project Kuiper. Новое устройство обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с и передачи до 400 Мбит/с, что вдвое превышает показатели конкурентов.

Производитель представляет Leo Ultra как решение для корпоративного сектора и государственных организаций. Размеры терминала составляют 50 × 76 см. В настоящее время Amazon запустила программу закрытого тестирования, а коммерческие продажи начнутся в 2025 году.

Ключевая особенность устройства — поддержка частных сетей и прямого соединения с Amazon Web Services (AWS) и облачными платформами. Компания называет Leo Ultra самым быстрым абонентским терминалом среди производимых в настоящее время. В то же время информацию о цене и сроках начала поставок пока не разглашают.

Сравнение с существующими решениями показывает существенное преимущество новинки. Бизнес-тарифа Starlink обеспечивают скорость до 400 Мбит/с, что вдвое меньше показателей Leo Ultra. Впрочем, компания SpaceX разрабатывает спутники Starlink V3 с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Помимо флагманской модели, Amazon будет предлагать две более компактные версии антенн. Leo Pro размером около 27 см обеспечивает скорость до 400 Мбит/с. Модель Leo Nano диаметром примерно 18 см обеспечивает соединение до 100 Мбит/с.

На сегодня орбитальная группировка Amazon Leo насчитывает более 150 спутников. Очередной запуск запланирован на середину декабря, после чего общее количество аппаратов достигнет 180.

Напомним, недавно Amazon официально переименовала спутниковый проект с Project Kuiper на Amazon Leo. Новое название указывает на использование низкой околоземной орбиты — Low-Earth Orbit (LEO).