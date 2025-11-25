UARU

UARU

Amazon анонсировала Leo Ultra — антенну для спутникового интернета со скоростью 1 Гбит/с

Новости
Антена Amazon Leo Ultra

Компания Amazon анонсировала выпуск антенны Leo Ultra для собственного спутникового сервиса Amazon Leo, который ранее был известен как Project Kuiper. Новое устройство обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с и передачи до 400 Мбит/с, что вдвое превышает показатели конкурентов.

Производитель представляет Leo Ultra как решение для корпоративного сектора и государственных организаций. Размеры терминала составляют 50 × 76 см. В настоящее время Amazon запустила программу закрытого тестирования, а коммерческие продажи начнутся в 2025 году.

- Реклама -

Ключевая особенность устройства — поддержка частных сетей и прямого соединения с Amazon Web Services (AWS) и облачными платформами. Компания называет Leo Ultra самым быстрым абонентским терминалом среди производимых в настоящее время. В то же время информацию о цене и сроках начала поставок пока не разглашают.

Amazon Leo Ultra: World's Fastest Satellite Antenna | 1 Gbps Downloads + 400 Mbps Uploads

Сравнение с существующими решениями показывает существенное преимущество новинки. Бизнес-тарифа Starlink обеспечивают скорость до 400 Мбит/с, что вдвое меньше показателей Leo Ultra. Впрочем, компания SpaceX разрабатывает спутники Starlink V3 с пропускной способностью до 1 Тбит/с.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Помимо флагманской модели, Amazon будет предлагать две более компактные версии антенн. Leo Pro размером около 27 см обеспечивает скорость до 400 Мбит/с. Модель Leo Nano диаметром примерно 18 см обеспечивает соединение до 100 Мбит/с.

На сегодня орбитальная группировка Amazon Leo насчитывает более 150 спутников. Очередной запуск запланирован на середину декабря, после чего общее количество аппаратов достигнет 180.

Напомним, недавно Amazon официально переименовала спутниковый проект с Project Kuiper на Amazon Leo. Новое название указывает на использование низкой околоземной орбиты — Low-Earth Orbit (LEO).

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» отключит 3G в трех городах и четырех районах Закарпатья

24 февраля 2026 года «Киевстар» отключит 3G в семи локациях Закарпатья. Частоты диапазона 2100 МГц перераспределят в пользу более быстрого 4G.
Новости

Китайские инженеры смоделировали блокировку Starlink над Тайванем

Исследователи из Китая смоделировали блокировку Starlink над Тайванем. Для полного подавления сети требуется от 935 до 2000 глушилок, установленных на БПЛА.
Новости

На SWEET.TV состоялась премьера драмеди «Ховаючи колишню»

26 ноября на SWEET.TV вышел сериал «Ховаючи колишню» об отношениях и дружбе во время войны. В день премьеры доступны для просмотра пять серий.
Новости

Михаил Шелемба рассказал, как работает lifecell во время блэкаутов

Михаил Шелемба рассказал о работе сети lifecell во время блэкаутов. Сейчас 45 тысяч батарей обеспечивают 95% работоспособности инфраструктуры оператора.
Новости

На Android обнаружили троян Sturnus, который похищает данные из мессенджеров и банковских приложений

Специалисты MTI Security зафиксировали троян Sturnus на Android. Этот вирус перехватывает сообщения в мессенджерах, пароли и банковские данные пользователей.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить