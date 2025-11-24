UARU

Paramount, Netflix и Comcast подали заявки на покупку Warner Bros. Discovery

Новости
Warner Bros. Discovery

Три крупные медиакомпании официально заявили о заинтересованности в покупке Warner Bros. Discovery (WBD). Paramount, Comcast и Netflix подали заявки на приобретение активов компании. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Среди потенциальных покупателей только Paramount готов приобрести WBD полностью. Компания предлагает купить весь портфель активов, включая киностудию HBO, стриминговый сервис HBO Max, а также кабельные каналы TNT, TBS, CNN, HGTV и Food Network.

Руководство Warner Bros. Discovery ранее планировало реструктуризацию бизнеса. По этому плану студийный и стриминговый сегменты должны были работать как отдельная структура, а кабельные каналы превратились бы в самостоятельную компанию.

Другие претенденты имеют более узкие интересы. Comcast и Netflix сосредоточились только на приобретении студийного направления и стримингового бизнеса. В случае одобрения их заявки совету директоров придется решать судьбу кабельных каналов. Среди возможных вариантов — выделение телевизионного сегмента в отдельную компанию или поиск альтернативного инвестора.

Реализация любого из предложенных соглашений существенно изменит структуру индустрии развлечений. Объединение кинематографического, телевизионного и стримингового направлений перекроит рынок.

Вопрос финансирования остается открытым. Неизвестно, поддерживают ли заявки инвестиционные фонды Саудовской Аравии или других ближневосточных стран. Ранее Paramount и Comcast рассматривали возможность партнерства с ближневосточными инвесторами. Информация об участии других потенциальных покупателей пока остается неразглашенной.

Стоит напомнить, что в середине октября Warner Bros. Discovery отклонила первое предложение Paramount. Медиахолдинг признал предложенную оценку в $20 за акцию недостаточной. В конце октября компания официально объявила о поиске покупателей.

Редакция Mediasat
