Официальная реклама iPhone впервые появилась на украинском телевидении

iPhone 17 Pro

Компания АСБИС-УКРАИНА, авторизованный дистрибьютор продукции Apple в Украине, начала показывать официальный рекламный ролик iPhone 17 Pro на ведущих национальных телеканалах. Это первый случай выхода официальной рекламы iPhone на украинский телевизионный рынок.

Рекламная кампания продлится три недели. 30-секундный имиджевый ролик начали показывать 24 ноября 2025 года. Трансляция завершится 14 декабря этого года.

Кампания должна повысить узнаваемость нового поколения смартфонов среди широкой украинской аудитории. Запуск свидетельствует о росте внимания глобальных технологических брендов к отечественному рынку. Это также подтверждает стабильность и перспективность украинского медиапространства.

Рекламный ролик сделан в фирменном стиле Apple. Видеоматериал делает акцент на дизайне и инновационных решениях. К ключевым характеристикам iPhone 17 Pro относятся усовершенствованная камера, самая длительная автономность и самый быстрый процессор в линейке продуктов компании.

Стратегическое медиаразмещение обеспечивает агентство Star Up Plus. Компания сотрудничает с АСБИС-УКРАИНА. Такой подход гарантирует максимальный охват целевой аудитории и быстрое распространение информации о новом продукте.

Лидия Гринкевич, коммерческий директор АСБИС-УКРАИНА, прокомментировала запуск кампании: «Мы уже около 10 лет являемся официальным дистрибьютором Apple в Украине и вместе с украинскими партнерами развиваем официальный, прозрачный и ответственный рынок. Мы последовательно поддерживаем культуру приобретения техники Apple у сертифицированных партнеров — ведь это гарантия подлинности, сервиса, безопасности данных и налогов, которые возвращаются в бюджет Украины. Выход первой официальной ТВ-кампании iPhone 17 Pro — это не просто реклама, а подтверждение зрелости белого рынка и доверия к нашей стране».

Директор Star Up Plus Анатолий Покровский подчеркнул значимость события: «Запуск официальной ТВ-кампании iPhone 17 Pro в Украине — это действительно знаковое событие для всего рынка. То, что такие технологические гиганты, как Apple, выбирают Украину для масштабных коммуникаций, является хорошим сигналом доверия к нашему рынку и к телевидению. Ведь именно оно имеет самые широкие возможности по наращиванию знаний и охвата. Ролик iPhone 17 Pro будет выходить на топ-каналах с самым высоким телепросмотром, и при этом мы зафиксируем премиальную первую позицию в блоке, которая гарантирует быстрый и эффективный охват целевой аудитории».

Появление официальной телевизионной рекламы iPhone 17 Pro подтверждает позицию Украины как современного и привлекательного рынка для ведущих технологических компаний. Размещение кампании на национальных телеканалах обеспечивает широкий охват аудитории и укрепляет присутствие бренда Apple на отечественном рынке.

Напомним, недавно компания Apple создала новую заставку для Apple TV без компьютерной графики — используя только физические эффекты и съемку на камеру.

