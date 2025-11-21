UARU

Стриминговый сервис Twitch добавил в интерфейс украинский язык

Новости
Twitch

Стриминговый сервис Twitch ввел украинский язык в своем интерфейсе. Локализация работает как бета-версия и доступна в веб-версии и мобильных приложениях для iOS и Android. По информации ITC, платформа до сих пор официально не анонсировала это нововведение.

Пользователи веб-версии могут изменить язык интерфейса в настройках профиля. Для этого нужно нажать на аватар в правом верхнем углу и выбрать пункт «Язык». Украинский язык появляется в списке с пометкой Beta. Иногда язык устанавливается автоматически в соответствии с настройками браузера. Однако некоторые пользователи не могут активировать украинский язык через это меню.

На устройствах iOS украинский язык уже работает в стабильной версии приложения. Система автоматически применяет локализацию, если украинский установлен в качестве основного языка устройства. Если автоматического переключения не произошло, язык можно изменить вручную в настройках смартфона. Для этого нужно найти Twitch в разделе «Приложения» и установить украинский в качестве приоритетного.

Пользователям смартфонов на Android нужно присоединиться к бета-тестированию приложения Twitch через Google Play. После этого система предложит обновление, которое откроет доступ к украинскому языку в интерфейсе. По всей видимости, в стабильной версии украинский язык появится уже в следующем обновлении.

Пользователи, которые активировали локализацию, замечают неполный перевод некоторых элементов интерфейса. Часть фрагментов, особенно в веб-версии, до сих пор отображается на английском языке. Разработчики, вероятно, исправят это в будущих обновлениях.

Украинское сообщество Twitch давно требовало добавить локализацию. Одна из петиций собрала более 28 тысяч голосов. В ней пользователи даже предлагали сами перевести интерфейс через краудсорсинговые системы.

Появление украинского языка на Twitch продолжает тенденцию локализации крупных технологических платформ. В июле 2022 года украинский язык добавили также в профессиональной соцсети LinkedIn.

Редакция Mediasat
