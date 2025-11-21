Сегодня мир отмечает Всемирный день телевидения

21 ноября планета традиционно отмечает Всемирный день телевидения, который подчеркивает важную роль этого медиа в формировании современного информационного пространства.

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. Датой его празднования было выбрано 21 ноября в честь первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся именно в этот день 1996 года. Инициатива имела целью привлечь внимание мирового сообщества к значению телевидения как мощного инструмента влияния на общественное мнение, культурного обмена и распространения информации.

За годы своего существования телевидение претерпело значительные изменения. Если раньше оно ассоциировалось исключительно с традиционным телевизором в гостиной, то сейчас понятие «смотреть телевизор» охватывает просмотр контента на различных устройствах. Современные технологии позволяют просматривать телевизионный контент на смартфонах, планшетах и ноутбуках в любом месте и в любое время.

Фото: Mediasat

Организация Объединенных Наций подчеркивает, что телевидение играет чрезвычайно важную роль в обеспечении мира, безопасности и социально-экономического развития. Оно остается одним из немногих средств массовой информации, способных охватить массовую аудиторию, одновременно предоставляя содержательный контент. Благодаря телевидению люди получают доступ к образовательным программам, культурным событиям и новостям из разных уголков планеты.

Всемирный день телевидения напоминает о важности сбалансированного подхода к просмотру контента и необходимости медиаграмотности. Праздник поощряет зрителей критически оценивать информацию, понимать ответственность медиа и осознавать влияние телевизионного контента на формирование общественных ценностей.

Редакция Mediasat.INFO поздравляет всех работников телевизионной индустрии со Всемирным днем телевидения. Желаем вам творческого вдохновения, новых интересных проектов и благодарных зрителей!