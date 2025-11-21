UARU

UARU

Сегодня мир отмечает Всемирный день телевидения

Новости
Всемирный День Телевидения (World Television Day)
Фото: Mediasat

21 ноября планета традиционно отмечает Всемирный день телевидения, который подчеркивает важную роль этого медиа в формировании современного информационного пространства.

Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1996 года. Датой его празднования было выбрано 21 ноября в честь первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся именно в этот день 1996 года. Инициатива имела целью привлечь внимание мирового сообщества к значению телевидения как мощного инструмента влияния на общественное мнение, культурного обмена и распространения информации.

- Реклама -

За годы своего существования телевидение претерпело значительные изменения. Если раньше оно ассоциировалось исключительно с традиционным телевизором в гостиной, то сейчас понятие «смотреть телевизор» охватывает просмотр контента на различных устройствах. Современные технологии позволяют просматривать телевизионный контент на смартфонах, планшетах и ноутбуках в любом месте и в любое время.

Всемирный День Телевидения (World Television Day)
Фото: Mediasat

Организация Объединенных Наций подчеркивает, что телевидение играет чрезвычайно важную роль в обеспечении мира, безопасности и социально-экономического развития. Оно остается одним из немногих средств массовой информации, способных охватить массовую аудиторию, одновременно предоставляя содержательный контент. Благодаря телевидению люди получают доступ к образовательным программам, культурным событиям и новостям из разных уголков планеты.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Всемирный день телевидения напоминает о важности сбалансированного подхода к просмотру контента и необходимости медиаграмотности. Праздник поощряет зрителей критически оценивать информацию, понимать ответственность медиа и осознавать влияние телевизионного контента на формирование общественных ценностей.

Редакция Mediasat.INFO поздравляет всех работников телевизионной индустрии со Всемирным днем телевидения. Желаем вам творческого вдохновения, новых интересных проектов и благодарных зрителей!

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Google проложит подводный кабель между Мальдивами, Оманом и Островом Рождества

Компания Google проложит новый подводный кабель Dhivaru, который соединит три страны Индийского океана. Проект повысит надежность интернета в регионе.
Новости

Оператор Ucom завершил построение сети 5G во всех городах Армении

Армянский оператор Ucom за 12 месяцев построил национальную 5G-сеть. Покрытие охватило все города, трассы и даже пограничные пункты.
Новости

Google представила Nano Banana Pro — новую ИИ-модель для создания изображений

Google обновила ИИ-модель для создания изображений. Nano Banana Pro на базе Gemini 3 Pro помимо фото может создавать инфографику, диаграммы и визуализации.
Новости

Операторы мобильной связи построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре — Федоров

100 базовых станций появятся в шести областях по ускоренной процедуре. Теперь операторы получают разрешения на их размещение в течение 25 рабочих дней.
Новости

Операторов связи будут штрафовать за неспособность работать трое суток без света

Кабмин предлагает штрафовать операторов связи за неспособность работать без света трое суток. НКЭК поддержала законопроект.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить