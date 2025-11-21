Операторы мобильной связи построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре — Федоров

За первое полугодие действия новых правил мобильные операторы получили около 100 разрешений на размещение базовых станций. Лидерами по количеству согласований стали Сумская, Ивано-Франковская, Житомирская, Винницкая, Львовская и Ровенская области. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Упрощенная процедура стала возможной благодаря постановлению правительства №555, принятому в мае этого года. Этот документ существенно облегчил процесс размещения телекоммуникационного оборудования. Изменения особенно важны для прифронтовых регионов, где потребность в стабильной связи критическая.

- Реклама -

Нововведения существенно ускорили согласование. Теперь операторы получают разрешения на размещение базовых станций в течение 25 рабочих дней. Ранее такая процедура занимала до двух лет.

Сумская область стала одним из первых регионов, где начали возводить базовые станции по новой схеме. «Для жителей региона критически важно иметь стабильную связь, чтобы позвонить родным или вызвать скорую», — подчеркнул министр.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Наиболее активно новая процедура используется в шести областях. Кроме Сумской, значительное количество разрешений получено в Ивано-Франковской, Житомирской, Винницкой, Львовской и Ровенской областях.

«Наша цель — обеспечить надежную связь в каждой общине, независимо от ее размера или расположения. Продолжаем развивать устойчивость телеком-инфраструктуры, чтобы каждый украинец оставался на связи», — подытожил Федоров.

Напомним, на прошлой неделе в Украине стартовал социальный проект «Генератор связи». Инициатива направлена на поддержание связи во время блэкаутов. Владельцы оборудования самостоятельно заправляют топливом и обслуживают генераторы, а операторы компенсируют расходы на топливо и техническое обслуживание.