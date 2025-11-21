UARU

Оператор Ucom завершил построение сети 5G во всех городах Армении

Ucom 5G

Телекоммуникационный оператор Ucom завершил масштабный проект по строительству сети связи пятого поколения в Армении. За год компания запустила 5G в 48 городах страны и сотнях меньших населенных пунктов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сеть нового поколения также запустили на курорте Myler Mountain Resort, вдоль автомагистрали Ереван–Дилижан и на трех пограничных пунктах: Баграташен, Бавра и Агарак. Благодаря этому более 94 процентов жителей страны получили доступ к быстрому мобильному интернету.

Проект стартовал в ноябре 2024 года. За двенадцать месяцев компания построила национальную инфраструктуру, соответствующую современным телекоммуникационным стандартам. Такие быстрые темпы строительства сети стали возможными благодаря системной модернизации оборудования и использованию технологических решений нового поколения.

Ucom 5G Ամենալայն 5G ծածկույթը Հայաստանում

Генеральный директор Ucom Ральф Йирикян подчеркнул важность проекта для страны. По его словам, расширение сети 5G стало важным шагом в обеспечении населения современной и стабильной связью. Руководитель также отметил, что компания выполнила обещание создать национальную технологическую инициативу, которая охватывает подавляющее большинство жителей Армении.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Модернизация инфраструктуры остается одним из ключевых приоритетов компании. Ucom продолжает инвестировать в развитие сети, обеспечивая абонентов не только высокими скоростями передачи данных, но и стабильной связью. Технология пятого поколения открывает новые возможности для различных сфер жизни, в частности образования, работы, здравоохранения и бизнеса.

Новая сеть поддерживает качественные видеозвонки, передачу больших объемов данных в режиме реального времени и использование современных цифровых сервисов. Такие возможности закладывают основу для дальнейшей цифровизации экономики и общества Армении.

В то же время компания отметила технические ограничения в одном населенном пункте. В городе Дастакерт сеть 5G пока недоступна из-за инфраструктурных особенностей. Это единственный город в стране, где технология нового поколения пока не запущена.

