Google проложит подводный кабель между Мальдивами, Оманом и Островом Рождества

Новости
Підводний кабель Google Dhivaru

Компания Google объявила о строительстве новой линии подводного интернет-кабеля Dhivaru, который соединит Мальдивы, Остров Рождества и Оман. Новая линия связи войдет в масштабную инициативу Australia Connect и обеспечит регион надежным высокоскоростным соединением.

Компания объясняет запуск проекта быстрым ростом спроса на высокоскоростное соединение для современных цифровых сервисов. К ним относятся платформы Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) и Vertex AI, которые требуют стабильного интернет-подключения. Это решение приобретает особое значение после того, как корпорация объявила о планах построить дата-центр с искусственным интеллектом (ИИ) на Острове Рождества. Такой центр должен обслуживать военные нужды и требует бесперебойной связи для эффективной работы.

Google инвестирует в проект, создавая специализированные телекоммуникационные хабы на Мальдивах и острове Рождества. Эти узлы станут ключевыми точками, которые улучшат интернет-соединение в Африке, на Ближнем Востоке, в Южной Азии и Океании. Благодаря таким хабам компания ускорит предоставление услуг пользователям за счет кэширования контента и размещения оборудования в центрах обработки данных (ЦОД). К тому же система сможет маршрутизировать трафик одновременно через несколько кабельных линий, что снизит риск длительных сбоев в случае повреждения одной из них.

Правительство Мальдив одобрительно оценило инициативу Google. Официальные представители страны назвали инвестиции «сильным сигналом доверия» к государству. Местные телекоммуникационные операторы Ooredoo Maldives и Dhiraagu присоединились к реализации проекта. Они ожидают, что новая инфраструктура ускорит цифровую трансформацию региона.

Google также подчеркивает энергоэффективность проекта. Новые кабели и телекоммуникационные хабы будут потреблять меньше электроэнергии по сравнению с традиционными дата-центрами, даже поддерживая многочисленные каналы связи. Компания поддерживает развитие возобновляемой энергетики в регионе, что дополнительно усиливает экологическую устойчивость инициативы.

Инвестируют в подводную кабельную инфраструктуру и другие крупные технологические компании. В частности, Amazon Web Services строит трансатлантический кабель между США и Ирландией с пропускной способностью 320 терабит в секунду. Он заработает в 2028 году.

Редакция Mediasat
