UARU

UARU

Google представила Nano Banana Pro — новую ИИ-модель для создания изображений

Новости
Nano Banana Pro на базі Gemini 3 Pro

Технологический гигант Google объявил о запуске Nano Banana Pro — обновленной версии модели искусственного интеллекта (ИИ) для генерации и редактирования графического контента. Новая разработка заменила предыдущую модель Nano Banana и работает на основе Gemini 3 Pro. Об этом говорится в сообщении компании.

Ключевой особенностью Nano Banana Pro стала способность генерировать более точные и контекстуально релевантные изображения. Это достигается благодаря расширенным возможностям анализа и базе знаний Gemini. Модель также способна создавать инфографику, диаграммы и визуализации кулинарных рецептов.

- Реклама -

Помимо статического контента, новая ИИ-система поддерживает отображение динамических данных в реальном времени. В частности, пользователи могут генерировать изображения с актуальной информацией о погодных условиях или результатах спортивных соревнований.

Представители Google подчеркнули, что Nano Banana Pro демонстрирует лучшие результаты в создании изображений с четким и разборчивым текстом. По словам компании, пользователи получили возможность размещать надписи на макетах и плакатах с широким выбором текстур, шрифтов и каллиграфических стилей. Улучшенная многоязычная поддержка Gemini позволяет генерировать текстовые элементы на разных языках, а также локализовать и переводить созданный контент.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Nano Banana Pro: Your new creative partner

Возможности новой модели включают создание сложных композиций из нескольких изображений с сохранением единого художественного стиля. Система предоставляет пользователям студийный уровень контроля над творческим процессом. Модель поддерживает высокие разрешения, включая форматы 2K и 4K. Доступны также настройки ракурса камеры, фокусировки, сценического освещения и цветовой коррекции.

Компания уделяет особое внимание прозрачности использования ИИ. Все медиафайлы, созданные инструментами Google, получают невидимый цифровой водяной знак SynthID. Представители корпорации сообщили, что внедряют инструмент верификации для пользователей: технология SynthID позволяет загрузить изображение в приложение Gemini и выяснить, было ли оно сгенерировано искусственным интеллектом Google. Сначала функция будет работать для изображений, но впоследствии расширится на аудио- и видеоконтент.

Напомним, что недавно Google анонсировала Gemini 3 — новое поколение модели ИИ, которую компания позиционирует как самую умную и точную среди собственных разработок. Флагманская версия Gemini 3 Pro уже интегрирована в приложение Gemini и поисковую систему.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Операторы мобильной связи построят 100 базовых станций по ускоренной процедуре — Федоров

100 базовых станций появятся в шести областях по ускоренной процедуре. Теперь операторы получают разрешения на их размещение в течение 25 рабочих дней.
Новости

Операторов связи будут штрафовать за неспособность работать трое суток без света

Кабмин предлагает штрафовать операторов связи за неспособность работать без света трое суток. НКЭК поддержала законопроект.
Новости

Нацсовет объяснил, почему санкции против Миндича не являются основанием для аннулирования лицензии канала Kvartal TV

Санкции против Тимура Миндича не повлияют на работу Kvartal TV. Регулятор не видит правовых оснований для аннулирования лицензии.
Новости

Из-за массовых блэкаутов треть сети «Киевстар» осталась без стационарного электроснабжения

Сейчас более 30% сети «Киевстар» работает от резервных источников из-за массовых отключений света. Также временно не работают около 4% базовых станций.
Новости

На одной из локаций в Чернигове Vodafone Украина поддерживал связь во время восьмидневного блэкаута

На одной из локаций в Чернигове Vodafone поддерживал связь 8 суток без электроснабжения. Несмотря на перебои, полного коллапса не произошло.
© Copyright 2007-2025 | Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить