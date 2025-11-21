Google представила Nano Banana Pro — новую ИИ-модель для создания изображений

Технологический гигант Google объявил о запуске Nano Banana Pro — обновленной версии модели искусственного интеллекта (ИИ) для генерации и редактирования графического контента. Новая разработка заменила предыдущую модель Nano Banana и работает на основе Gemini 3 Pro. Об этом говорится в сообщении компании.

Ключевой особенностью Nano Banana Pro стала способность генерировать более точные и контекстуально релевантные изображения. Это достигается благодаря расширенным возможностям анализа и базе знаний Gemini. Модель также способна создавать инфографику, диаграммы и визуализации кулинарных рецептов.

Помимо статического контента, новая ИИ-система поддерживает отображение динамических данных в реальном времени. В частности, пользователи могут генерировать изображения с актуальной информацией о погодных условиях или результатах спортивных соревнований.

Представители Google подчеркнули, что Nano Banana Pro демонстрирует лучшие результаты в создании изображений с четким и разборчивым текстом. По словам компании, пользователи получили возможность размещать надписи на макетах и плакатах с широким выбором текстур, шрифтов и каллиграфических стилей. Улучшенная многоязычная поддержка Gemini позволяет генерировать текстовые элементы на разных языках, а также локализовать и переводить созданный контент.

Nano Banana Pro: Your new creative partner

Возможности новой модели включают создание сложных композиций из нескольких изображений с сохранением единого художественного стиля. Система предоставляет пользователям студийный уровень контроля над творческим процессом. Модель поддерживает высокие разрешения, включая форматы 2K и 4K. Доступны также настройки ракурса камеры, фокусировки, сценического освещения и цветовой коррекции.

Компания уделяет особое внимание прозрачности использования ИИ. Все медиафайлы, созданные инструментами Google, получают невидимый цифровой водяной знак SynthID. Представители корпорации сообщили, что внедряют инструмент верификации для пользователей: технология SynthID позволяет загрузить изображение в приложение Gemini и выяснить, было ли оно сгенерировано искусственным интеллектом Google. Сначала функция будет работать для изображений, но впоследствии расширится на аудио- и видеоконтент.

Напомним, что недавно Google анонсировала Gemini 3 — новое поколение модели ИИ, которую компания позиционирует как самую умную и точную среди собственных разработок. Флагманская версия Gemini 3 Pro уже интегрирована в приложение Gemini и поисковую систему.