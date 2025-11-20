YouTube тестирует внутренний чат для обмена видео и сообщениями

Видеохостинг YouTube тестирует новую функцию, позволяющую обмениваться видеороликами и сообщениями прямо в мобильном приложении. Благодаря этому создатели контента смогут охватить более широкую аудиторию.

Пользователи смогут делиться различными форматами контента — полноформатными видео, короткими роликами Shorts и прямыми трансляциями. При этом они смогут обсуждать просмотренный материал в приватных чатах, не выходя из приложения. Компания подчеркнула, что возможность отправлять видео через другие мессенджеры и соцсети остается, как и раньше.

Сейчас функцию тестируют только отдельные категории пользователей. В испытаниях участвуют исключительно взрослые зрители в возрасте от 18 лет, проживающие в Ирландии и Польше. По данным компании, именно эта возможность наиболее востребована среди пользователей.

Чтобы включить функцию, нужно сделать несколько простых шагов. Пользователь должен нажать на иконку колокольчика уведомлений в приложении, а затем выбрать опцию «Пригласить других пользователей делиться видео». После этого система создает персональное приглашение-ссылку, которую можно передать другим людям. Те, кто получил приглашение, могут принять его или отклонить.

Чтобы отправить видеоролик во время просмотра, можно использовать привычную кнопку «Поделиться». Все диалоги отображаются в разделе «Сообщения» — туда можно попасть через ту же иконку колокольчика. Пользователи могут удалять нежелательные чаты или блокировать определенных лиц, чтобы больше не получать от них сообщения.

Это уже не первая попытка YouTube ввести внутренний обмен сообщениями. Ранее на платформе уже работала подобная функция мгновенного обмена, но впоследствии ее убрали. Относительно нынешнего тестирования, компания пока не сообщила, когда эксперимент распространят на другие страны или когда функция станет доступной всем пользователям.

Обмен сообщениями — не единственный эксперимент компании с новыми функциями. Недавно YouTube Music также начал тестировать поиск треков в плейлистах — функцию, которую пользователи ждали несколько лет и которая пока доступна только части пользователей iOS.