Операторов связи будут штрафовать за неспособность работать трое суток без света

Базова станція взимку
7 ноября Кабинет Министров подал в Верховную Раду законопроект о штрафах для операторов электронных коммуникаций, которые не обеспечивают работу сетей без электричества. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), поддержала инициативу на своем последнем заседании, пишет dev.ua.

Законопроект предусматривает санкции, если операторы не выполняют предписание уполномоченного должностного лица регулирующего органа. Штрафы будут применяться, когда компании не могут предоставлять телекоммуникационные услуги без электропитания в течение трех суток.

Размеры штрафов различаются в зависимости от категории предприятия. Субъекты микро- и малого бизнеса будут платить тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан — это 17 тысяч гривен. Представители среднего предпринимательства заплатят две тысячи необлагаемых минимумов — 34 тысячи гривен. Самые большие санкции ждут крупные компании: пять тысяч необлагаемых минимумов, то есть 85 тысяч гривен.

Если компания нарушит требования второй раз в течение календарного года, штрафы возрастают. Малый бизнес заплатит 34 тысячи гривен, средний — 85 тысяч гривен, крупный — 170 тысяч гривен.

Необходимость в изменениях в законодательстве возникла в связи с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября 2022 года, которое ввел в действие указ президента. Согласно этому решению, НКЭК проверяет, обеспечивают ли поставщики связи автономную работу критических объектов сети. Перечень таких объектов определяет Национальный центр управления (НЦУ).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что действующее законодательство не позволяет применять санкции сразу после выявления нарушения в условиях военного или чрезвычайного положения. Во время внеплановых проверок представители НКЭК могут только выдавать обязательные к исполнению предписания об устранении выявленных недостатков.

Нынешняя процедура привлечения к ответственности занимает много времени и предусматривает три этапа. Сначала во время первой проверки фиксируют нарушение и выдают предписание о его устранении. Вторая проверка приводит к распоряжению НКЭК, если нарушение не исправлено. Только во время третьей проверки, когда снова подтверждается невыполнение требований НЦУ, регулирующий орган может наложить санкцию. С момента первого выявления нарушения до применения штрафов проходит более шести месяцев.

Такая длительная процедура не позволяет НКЭК быстро реагировать на нарушения во время военного положения. Операторы электронных коммуникаций фактически могут избежать ответственности за невыполнение критически важных требований по энергонезависимости своих сетей.

