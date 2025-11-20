Нацсовет объяснил, почему санкции против Миндича не являются основанием для аннулирования лицензии канала Kvartal TV

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что санкции против Тимура Миндича не создают правовых оснований для отмены или приостановления лицензии телеканала Kvartal TV. Соответствующую позицию регулятор изложил в комментарии для издания «Детектор медиа».

Ключевым аргументом Нацсовета является то, что Тимур Миндич не имеет статуса лицензиата согласно законодательству Украины. Регулятор ссылается на нормы части 9 статьи 50 и части 10 статьи 65 Закона Украины «О СМИ». Эти положения четко определяют, что основанием для аннулирования лицензии может быть только введение санкций непосредственно против юридического лица-вещателя.

- Реклама -

В Нацсовете привели примеры применения такого механизма. В феврале 2021 года президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях против медиапула Виктора Медведчука. Ограничительные меры применили к юридическим лицам-лицензиатам: ООО «ТВ Выбор», ООО «ТРК 112-ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Новости 24 часа» и ООО «ТРК Новые коммуникации». Эти компании обеспечивали работу телеканалов «112», NewsOne и ZIK. Регулятор аннулировал их лицензии именно из-за того, что санкции касались компаний-лицензиатов, а не физических лиц.

Аналогичную ситуацию зафиксировали в отношении вещателей «Первый независимый», UkrLive, «Наш» и «Макси ТВ». Эти каналы принадлежали экс-депутатам запрещенной пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ). Санкции также применили непосредственно к компаниям-лицензиатам, что привело к аннулированию их лицензий.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Относительно дальнейшего функционирования предприятий Миндыча регулятор отметил несколько важных факторов. Возможность продолжения работы зависит от стоимости доли имущества подсанкционного лица, наличия других совладельцев и их долей, а также от ресурсов для обеспечения деятельности. В то же время Нацсовет подчеркнул, что блокировка и управление подсанкционными активами не входит в сферу его полномочий.

Напомним, что 13 ноября президент Украины ввел персональные санкции против бизнесмена Тимура Миндича. Его подозревают в организации коррупционной схемы в энергетической отрасли. Миндич является совладельцем «Квартала 95» и владеет медийными компаниями, в частности эфирным телеканалом Kvartal TV.